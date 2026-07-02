Su cuñado le disparó y logró llegar hasta su casa pidiendo auxilio: cayó muerta delante de su hija

Un brutal femicidio en la localidad correntina de Loreto mantiene conmocionada a toda la provincia. Patricia Ibañez, de 43 años, murió delante de su hija después de arrastrarse pidiendo auxilio. Su cuñado, identificado como Mario Torrez, le había disparado previamente con un arma de fuego.

Ibañez había sido sorprendida por el agresor en el patio de la casa instantes antes del desenlace fatal. El hombre la había amenazado y sin mediar palabras la mató de un tiro. La víctima intentó pedir ayuda arrastrándose hasta el interior de la casa, donde se encontraba su hija de 27 años.

Fue delante de ella que se desplomó y cayó muerta en un charco de sangre. El agresor escapó hacia una zona montuosa llevándose consigo el arma de fuego con la que disparó a Patricia.

La hija intentó socorrerla y corrió a pedirle ayuda a su abuela. La policía y una ambulancia llegaron de inmediato, pero lamentablemente ya nada se podía hacer: Patricia estaba muerta.

Según el medio local El Litoral, la víctima era una buena persona, que no tenía problemas con los vecinos y dedicaba su vida a sus hijos: "Siempre se levantaba temprano para realizar las tareas de la casas y preparar el almuerzo".









Las autoridades reailzan rastrillajes en el kilómetro 88 de la localidad, para capturar a Torrez.