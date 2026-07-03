Cierra una emblemática cafetería y deja vacío un edificio reinaugurado en 2023

El emblemático edificio ubicado en la esquina de Sarmiento y Córdoba en Rosario, conocido como La Favorita, volvió a quedar vacío tras el cierre definitivo de su última cafetería.

El emblemático edificio ubicado en la esquina de Sarmiento y Córdoba en Rosario, conocido como La Favorita, volvió a quedar vacío tras el cierre definitivo de su última cafetería, Café Mokka, el martes 30 de junio de 2026. Este local, que formaba parte del renovado proyecto inaugurado en 2023, sirvió su último café hasta las 20 horas, marcando el fin de un capítulo que había despertado muchas expectativas.

La dueña de la franquicia, Lorena Motta, expresó el sentimiento que dejó esta despedida: “Nos queda un sabor amargo y mucha tristeza”. Motta explicó que aunque inicialmente la propuesta tuvo buena recepción y movimiento de gente, con el tiempo las ventas se estabilizaron y luego cayeron notablemente. “No puedo decir que nos haya ido mal, pero tampoco fue lo esperado”, afirmó, señalando que factores externos como la situación económica y la posible venta del edificio complicaron la continuidad del proyecto.

La Favorita, que en otras épocas albergó importantes firmas y empresas multinacionales, se mostró este martes como un cascarón vacío, frío y silencioso. Mientras los pisos superiores ya se encontraban a oscuras, en la planta baja sólo permanecían abiertos el bar, una farmacia y una zapatería, con locales con persianas bajas, vidrieras desnudas y cajas amontonadas, reflejando la decadencia de un espacio que supo ser un ícono comercial de la ciudad.

Respecto al futuro del edificio, la disputa entre los propietarios y el administrador continúa sin resolverse, con reclamos mutuos tras la extinción del contrato el mes pasado. De no llegar a un acuerdo indemnizatorio, el 28 de julio está programada una mediación preliminar que podría derivar en un juicio por desalojo. Paralelamente, existen dos interesados en hacerse cargo del inmueble: una empresa uruguaya y un operador asiático radicado en Buenos Aires.

Sobre el cierre, Motta agregó: “Este era un sueño. Tener una cafetería en ese lugar tan emblemático, bajo la cúpula del edificio... Nosotros no tenemos otra cafetería donde ubicar a los ocho trabajadores que tenemos. En su momento llegamos a tener 19, pero a medida que esto no avanzaba los fuimos notificando y muchos ya se fueron”.

La desocupación de La Favorita representa un duro golpe para la zona, que había apostado a la renovación del espacio comercial. El futuro del edificio sigue siendo incierto mientras se espera que se resuelvan los conflictos legales y se concreten las ofertas de posibles nuevos operadores.