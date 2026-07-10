Más infraestructura para el Colegio Illia: inauguraron nuevas aulas y un teatro

Las nuevas aulas fueron nombradas en homenaje a veteranas de la Guerra de Malvinas: Liliana Colino, Marta Jiménez y Mariana Florinda Soneira. Foto: Comunicación UNMdP

El miércoles, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) inauguró nuevas aulas y un teatro en el Colegio Nacional "Dr. Arturo U. Illia". Con esta obra, se amplía gradualmente la infraestructura de la institución.

Foto: Comunicación UNMdP

Del acto participaron diversas autoridades del sector, encabezado por la rectora de la UNMdP, Mónica Biasone y la directora de la institución secundaria, Marcela Harispe. Además, estuvieron presentes integrantes del equipo de gestión universitaria, docentes, estudiantes, no docentes, padres y miembros de la comunidad educativa.

Durante la recorrida por los nuevos espacios y el acto de inauguración, Biasone destacó que estos avances representan mucho más que un crecimiento en infraestructura, ya que contribuyen a la construcción del futuro ciudadano. En paralelo, la directora del colegio señaló que este proceso comenzó a gestarse hace cinco años y reafirmó la calidad educativa en un contexto que definió como "adverso".

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La iniciativa se enmarca en la presentación del proyecto "Nuevos espacios, grandes reconocimientos", impulsado por el Departamento de Ciencias Sociales y la Secretaría de Extensión del colegio. En ese contexto, las tres aulas inauguradas llevaron los nombres de veteranas de la Guerra de Malvinas: Liliana Colino, Marta Jiménez y Mariana Florinda Soneira, con el objetivo de fortalecer la enseñanza de la historia.