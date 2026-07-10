Más infraestructura para el Colegio Illia: inauguraron nuevas aulas y un teatro
La Universidad Nacional de Mar del Plata encabezó la inauguración de los nuevos espacios junto a autoridades, docentes y estudiantes. La obra incluye tres aulas y un teatro, en el marco de un proyecto que homenajea a veteranas de la Guerra de Malvinas.
Por Redacción 0223
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El miércoles, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) inauguró nuevas aulas y un teatro en el Colegio Nacional "Dr. Arturo U. Illia". Con esta obra, se amplía gradualmente la infraestructura de la institución.
Del acto participaron diversas autoridades del sector, encabezado por la rectora de la UNMdP, Mónica Biasone y la directora de la institución secundaria, Marcela Harispe. Además, estuvieron presentes integrantes del equipo de gestión universitaria, docentes, estudiantes, no docentes, padres y miembros de la comunidad educativa.
Durante la recorrida por los nuevos espacios y el acto de inauguración, Biasone destacó que estos avances representan mucho más que un crecimiento en infraestructura, ya que contribuyen a la construcción del futuro ciudadano. En paralelo, la directora del colegio señaló que este proceso comenzó a gestarse hace cinco años y reafirmó la calidad educativa en un contexto que definió como "adverso".
La iniciativa se enmarca en la presentación del proyecto "Nuevos espacios, grandes reconocimientos", impulsado por el Departamento de Ciencias Sociales y la Secretaría de Extensión del colegio. En ese contexto, las tres aulas inauguradas llevaron los nombres de veteranas de la Guerra de Malvinas: Liliana Colino, Marta Jiménez y Mariana Florinda Soneira, con el objetivo de fortalecer la enseñanza de la historia.
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