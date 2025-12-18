Restringirán el estacionamiento en inmediaciones de uno de los colegios más prestigiosos de Mar del Plata

Se acercan cambios relevantes en el tránsito en la zona de un importante colegio.

El Concejo Deliberante debatirá un proyecto de ordenanza para limitar el estacionamiento en las inmediaciones del Colegio Illia, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Mar del Plata. La medida fue impulsada tras detectarse serias dificultades en la circulación vehicular.

En concreto, la propuesta elevada en los últimos días por el Ejecutivo busca modificar la Ordenanza 21.260 para incorporar la prohibición de estacionar durante las 24 horas en la acera impar de la calle Dean Funes, en un tramo de 40 metros desde Matheu en dirección al sudoeste, en la intersección con Formosa.

El tránsito en la zona se vincula con las actividades propias del Colegio Illia.

La iniciativa tomó fuerza a partir de un informe del Departamento de Ingeniería de Tránsito del Emvial, que planteó la necesidad de “ordenar el tránsito en la calle Funes, en el tramo comprendido entre Matheu y Formosa”.

El mismo reporte sostuvo que Funes, en ese sector, constituye un acceso relevante para los barrios San José y San Lorenzo, y que su función como vía de circulación requiere garantizar la fluidez del tránsito. Se trata de una zona con diversas barreras, como la vía del ferrocarril, los predios de la CAA sobre el arroyo, el Colegio Illia y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (Inhus) de la UNMDP.

Dean Funes y Matheu, una zona clave para el tránsito en la zona, según el Emvial.

En la actualidad, “el estacionamiento en ambas aceras dificulta el normal desenvolvimiento del tránsito, que se ve obstruido en su recorrido”, advirtió el Emvial. Además, señaló que “es deber del Estado municipal implementar medidas preventivas que aseguren la seguridad y el orden vial, evitando situaciones de peligro o congestión”.

El proyecto comenzará a ser debatido en las próximas semanas en la Comisión de Movilidad Urbana, donde se prevé que no haya mayores dificultades para su aprobación.