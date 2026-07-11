Noruega e Inglaterra buscan el semifinalista con la mirada puesta en los "9"

Las selecciones de Inglaterra y Noruega se enfrentarán este sábado, en busca de un lugar en las semifinales del Mundial 2026, en lo que será un verdadero duelo de goleadores entre Harry Kane y Erling Haaland. El partido, que está programado para las 18 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami. El árbitro designado fue el francés Clément Turpin.

Inglaterra se metió en esta instancia luego del triunfazo por 3-2 ante México, en un durísimo encuentro donde aguantó gran parte del segundo tiempo con un jugador menos. Previamente había sufrido mucho para ganarle 2-1 a la República Democrática del Congo, mientras que en la fase de grupos derrotó 4-2 a Croacia y 2-0 a Panamá e igualó sin goles contra Ghana.

Noruega, por su parte, es una de las grandes sorpresas en esta instancia, ya que disputa su primer Mundial desde la edición de Francia 1998. En la fase de grupos le ganaron golearon 4-1 a Irak, le ganaron 3-2 a Senegal y cayeron 4-1 con Francia, aunque frente a estos últimos pusieron un equipo alternativo. En los 16avos de final, los noruegos sufrieron mucho para ganarle 2-1 a Costa de Marfil, mientras que en octavos dieron el golpe sobre la mesa al derrotar 2-1 a Brasil, que tuvo su eliminación más tempranera en 36 años.

Este encuentro también estará marcado por el tremendo choque de goleadores que se vendrá, ya que dirán presente el inglés Harry Kane y el noruego Erling Haaland, quienes pelean por el premio de la Bota de Oro, que se le entrega al máximo anotador del Mundial. Haaland marcha tercero en dicho listado con siete goles, solo por detrás de los ocho del argentino Lionel Messi y del francés Kylian Mbappé, mientras que sigue al noruego con seis anotaciones.