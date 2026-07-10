En medio del Mundial, Aston Villa le puso precio a "Dibu" Martínez

Emiliano Martínez está en cuartos de final de la Copa del Mundo con la Selección Argentina, y su cabeza está 100% enfocada en el Mundial 2026. No obstante, su futuro es una historia completamente diferente, puesto que su etapa en Aston Villa podría estar próxima a terminar.

Luego de una fallida venta al Manchester United la temporada pasada, "Dibu" se quedó en el Villa para ser campeón de Europa League y clasificar al club a Champions League en la próxima temporada. Sin embargo, podría jugar la competición bajo los tres palos de otro equipo: Juventus.

De acuerdo al respetado periodista italiano Gianluca Di Marzio, Aston Villa estaría dispuesto a dejar ir a Dibu por una cifra cercana a los 7 millones de euros, luego de haber pedido inicialmente 15 millones de euros por el traspaso. Cabe destacar que, en más de una ocasión, los directivos de Aston Villa han solicitado un total de 40 millones de libras esterlinas para desprenderse de Martínez.

En cualquier caso, ya hubo una reunión entre Giovanni Carnevali, presidente del club, el director deportivo Frederic Massara y los representantes de Dibu Martínez, por lo que la negociación está encaminada. Al menos desde lo personal, quedará que se reúnan Juventus y Aston Villa y lleguen a una cifra acorde para ambos.



