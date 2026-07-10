Con el corazón: el emotivo spot de la AFA para homenajear a René Favaloro tras el triunfo ante Egipto

La Selección Argentina decidió homenajear al ilustre médico argentino René Favaloro con un video emotivo que acompaña con sus frases diversos momentos del partido ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

El video vincula la clasificación con el reconocido doctor, inventor del bypass coronario con empleo de la vena safena magna, mediante la frase: “Si hay un país que sabe de corazón, es Argentina”.

El representativo nacional pudo superar al egipcio por 3-2 luego de encontrarse en desventaja por 2-0 hasta los 33 minutos de la segunda mitad y, luego de un partido memorable, se medirá con Suiza en búsqueda de jugar la semifinal de un Mundial por segunda vez consecutiva.

El partido con el que la Selección argentina le ganó a Egipto será recordado con el pasar de los años. Con una épica impresionante y casi de película, el equipo argentino remontó una desventaja de dos goles gracias a los tantos del defensor Cristian “Cuti” Romero, el astro Lionel Messi y el mediocampista Enzo Fernández, que convirtió en el segundo minuto de descuento.

El desarrollo del duelo, el segundo de eliminación directa del equipo que dirige Lionel Scaloni en la actual Copa del Mundo, permitió que desde el equipo de comunicación de la AFA se decidiera honrar a Favaloro. Compaginando imágenes del partido con declaraciones del doctor platense, durante los goles rivales los videos de archivo muestran al referente de la medicina afirmar que “sufre muchísimo” y definir cómo son los primeros momentos de un infarto agudo.

“Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo”, narra Favaloro mientras el spot muestra el comienzo de la remontada, para luego cerrar: “Es un día trascendental para la historia argentina. Creo que ha servido para demostrar que los argentinos están unidos y convencidos de que el paso que se ha dado ha sido de trascendencia y necesario”.

Por último, el video muestra la emoción del entrenador Lionel Scaloni y de Messi en los momentos posteriores al triunfo, mientras la voz en off del médico sentencia: “Deben entender que yo estoy profundamente emocionado”.