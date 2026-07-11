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Violenta entradera

Amenazaron a matrimonio con una barreta y les robaron casi 10 millones de pesos

Sucedió el sábado a la madrugada. Cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda en el barrio Las Avenidas. También se llevaron cinco anillos de oro y medio centenar de herramientas.

Les robaron a un matrimonio de 83 y 76 años.

11 de Julio de 2026 11:12

Por Redacción 0223

PARA 0223

Al menos cuatro delincuentes que usaban guantes y sus rostros tapados asaltaron esta madrugada a un hombre de 83 años y su esposa de 76 en una casa del barrio Las Avenida tras permanecer más de dos horas en el interior del inmueble.







Según los datos a los que pudo acceder 0223, el hecho quedó al descubierto tras un llamado al 911 que dio cuenta del robo sufrido por el matrimonio en una vivienda cercana a las calles 12 de Octubre y José Martí.







La entradera sucedió a las dos de la madrugada cuando los sujetos ingresaron al lugar y amenazaron a las víctimas con una barreta mientras exigían la entrega de dólares y oros elementos de valor.







Cuatro y media de la madrugada los delincuentes escaparon con casi 10 millones de pesos, cinco anillos de oro, unas cincuenta herramientas de mano y otros elementos de valor.







Las actuaciones que hizo personal de comisaría tercera y de Policía Científica fueron remitidas a la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano.

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