Amenazaron a matrimonio con una barreta y les robaron casi 10 millones de pesos

Les robaron a un matrimonio de 83 y 76 años.

Al menos cuatro delincuentes que usaban guantes y sus rostros tapados asaltaron esta madrugada a un hombre de 83 años y su esposa de 76 en una casa del barrio Las Avenida tras permanecer más de dos horas en el interior del inmueble.





0223

tras un llamado al 911

12 de Octubre y José Martí.

dos de la madrugada

ingresaron al lugar y amenazaron a las víctimas

barreta mientras exigían la entrega de dólares y oros elementos de valor.

Cuatro y media de la madrugada los delincuentes escaparon con casi 10 millones de pesos

cinco anillos de oro,

Policía Científica

Mariano Moyano.

Según los datos a los que pudo acceder, el hecho quedó al descubiertoque dio cuenta del robo sufrido por el matrimonio en una vivienda cercana a las callesLa entradera sucedió a lascuando los sujetoscon unaunas cincuenta herramientas de mano y otros elementos de valor.Las actuaciones que hizo personal de comisaría tercera y defueron remitidas a la fiscalía temática a cargo de