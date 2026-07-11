Amenazaron a matrimonio con una barreta y les robaron casi 10 millones de pesos
Sucedió el sábado a la madrugada. Cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda en el barrio Las Avenidas. También se llevaron cinco anillos de oro y medio centenar de herramientas.
11 de Julio de 2026 11:12
Por Redacción 0223
PARA 0223
Al menos cuatro delincuentes que usaban guantes y sus rostros tapados asaltaron esta madrugada a un hombre de 83 años y su esposa de 76 en una casa del barrio Las Avenida tras permanecer más de dos horas en el interior del inmueble.
Según los datos a los que pudo acceder 0223, el hecho quedó al descubierto tras un llamado al 911 que dio cuenta del robo sufrido por el matrimonio en una vivienda cercana a las calles 12 de Octubre y José Martí.
La entradera sucedió a las dos de la madrugada cuando los sujetos ingresaron al lugar y amenazaron a las víctimas con una barreta mientras exigían la entrega de dólares y oros elementos de valor.
Cuatro y media de la madrugada los delincuentes escaparon con casi 10 millones de pesos, cinco anillos de oro, unas cincuenta herramientas de mano y otros elementos de valor.
Las actuaciones que hizo personal de comisaría tercera y de Policía Científica fueron remitidas a la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano.
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