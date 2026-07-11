Cuatro ladrones le robaron el auto a conductor de aplicación

El auto fue encontrado por Prefectura Naval.

Al menos cuatro delincuentes asaltaron a un conductor que prestaba servicio mediante una aplicación de viajes tras interceptarlo en inmediaciones de San Martín y 226.





Peugeot 207

sin provocar lesiones a la víctima,

Prefectura Naval Argentina halló el vehículo

Leguizamón y Garay.

Oficina con el Delito de Propiedad Automotor

Los asaltantes sustrajeron ely se dieron a la fugaquien dio aviso al 911 y posteriormente radicó la denuncia.Mientras se realizaban las actuaciones judiciales, personal de laabandonado en la zona deLa investigación quedó a cargo de la(ODEPA), que continúa con las tareas tendientes a identificar a los autores del hecho.