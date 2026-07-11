Cuatro ladrones le robaron el auto a conductor de aplicación
Sucedió en inmediaciones de calle 228 y San Martin. Lo encontró personal de Prefectura Naval Argentina.
11 de Julio de 2026 09:49
Por Redacción 0223
PARA 0223
Al menos cuatro delincuentes asaltaron a un conductor que prestaba servicio mediante una aplicación de viajes tras interceptarlo en inmediaciones de San Martín y 226.
Los asaltantes sustrajeron el Peugeot 207 y se dieron a la fuga sin provocar lesiones a la víctima, quien dio aviso al 911 y posteriormente radicó la denuncia.
Mientras se realizaban las actuaciones judiciales, personal de la Prefectura Naval Argentina halló el vehículo abandonado en la zona de Leguizamón y Garay.
La investigación quedó a cargo de la Oficina con el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA), que continúa con las tareas tendientes a identificar a los autores del hecho.
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