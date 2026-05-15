Ataron a matrimonio de ancianos y les robaron los ahorros

El violento asalto a dos adultos mayores sucedió en Mar del Plata. Foto de archivo 0223.

Un hombre de 88 años y su esposa de 86 fueron atados por al menos tres delincuentes en su casa del barrio Constitución, donde ingresaron tras escalar una reja y un paredón perimetral de tres metros de altura.

Los delincuentes exigían una cantidad de dinero que el matrimonio de ancianos no poseía.

El matrimonio fue sorprendido el jueves por los sujetos en el patio y en uno de los ambientes: ambos fueron atados y encerrados en una habitación mientras los asaltantes revolvían todo el inmueble.

Sucedió en el barrio Constitución: tienen 88 y 86 años

Los delincuentes exigían una cantidad de dinero que las víctimas no poseían y, tras permanecer varios minutos en el interior de la vivienda, escaparon con un monto no especificado y un celular.

Las actuaciones realizadas por personal de la comisaría séptima fueron remitidas a la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano.