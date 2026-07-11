Cumbia nena: Amar azul desembarca con su fiesta en Mar del Plata

El fin de semana sigue a puro ritmo en Ciudad Cultural Brewhouse. Este sábado es el turno de Amar Azul que llegará con toda su alegría al escenario de Diagonal Garibaldi al 4800.

Amar azul trae toda la cumbia a Mar del Plata

La histórica banda formada en 1989 repasará todos sus clásicos y tendrá a Aruba como banda invitada.

Amar Azul fue en un principio un pequeño grupo musical de barrio en la zona norte del Gran Buenos Aires. Al poco se profesionalizó y en 1994 lanzan su primer disco homónimo, el cual logra un éxito moderado, logrando así tener presencia en algunas radios de música tropical.

A lo largo de su carrera, Amar Azul ha editado múltiples discos de estudio y en vivo, con éxitos que forman parte del cancionero popular latinoamericano, como "Yo tomo licor", "El polvito del amor", "No quiero dormir" y "Yo me enamoré". Su estilo fresco y espontáneo convirtió a la banda en pionera de la llamada "nueva cumbia argentina", abriendo el camino para decenas de artistas posteriores.

Las entradas se encuentran en venta en sistema Cututickets.