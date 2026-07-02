Airbag agotó localidades en horas y sumó una nueva función en Mar del Plata

Consolidado como uno de los grandes fenómenos del rock en español, Airbag regresará a mediados de julio a Mar del Plata con su tour El Club de la Pelea II. Luego de agotar localidades para su primera función del viernes 17 en el Polideportivo Islas Malvinas, sumó una nueva fecha un día antes, el jueves 16.

El trío de los hermanos Sardelli inició el año con cuatro estadios Vélez Sarsfield agotados, reafirmando el momento extraordinario que atraviesa la banda. Con una propuesta cada vez más ambiciosa y un sonido que profundiza su costado más rockero sin perder la esencia que los llevó hasta acá, el grupo de Don Torcuato volvió a demostrar por qué son uno de los fenómenos más importantes de la música hispana.

Los shows en Vélez marcaron el inicio de su gira 2026 y de una nueva etapa para la banda. Lejos de tomarse un descanso después de una de las giras más extensas y exitosas de su carrera, Airbag ya puso en marcha un nuevo recorrido que seguirá creciendo durante los próximos meses. Con nuevas canciones, una propuesta renovada.

El grupo escaló firmemente en su carrera profesional demostrando a través de sus shows, canciones y despliegue escénico el motivo por el cual se posicionaron como una de las bandas de rock más destacadas. Durante el 2025 anotaron un importante hito en su carrera con cinco estadios River Plate sold out reuniendo a más de 350.000 personas atravesadas por un concierto arrasador, fieles al estilo que los caracteriza.

En paralelo, su último álbum “El Club de la Pelea I” confirmó el impacto del proyecto: el disco superó las 250 millones de reproducciones en tan solo un año. Este crecimiento también se refleja en la industria, donde la banda se ubicó entre las 10 que más entradas vendieron en Latinoamérica durante el año 2025.

Con una propuesta en vivo cada vez más contundente y una conexión inquebrantable con su público, Airbag continúa expandiéndose y reafirmando su liderazgo dentro del rock en español.

Los tickets para la nueva función en Mar del Plata ya se encuentran a la venta a través de Livepass y se pueden conseguir mediante este enlace.