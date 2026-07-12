"Venías corriendo, ¿te pensás que sos Colapinto?": choque múltiple tras los festejos de Argentina a metros del Casino

El domingo a la madrugada, durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina, se produjo un choque que involucró a tres vehículos en la zona del Casino Central. No hubo heridos, pero testigos aseguraron que la situación pudo haber sido mucho peor.





Luego del pase de la Selección Argentina a las semifinales tras vencer a Suiza en los cuartos de final, miles de marplatenses salieron a las calles para celebrar. Alrededor de las 2 de la madrugada se produjo un siniestro vial en la intersección de Las Heras y Boulevard Patricio Peralta Ramos, cuando un automóvil embistió a otro que estaba por doblar y, como consecuencia del impacto, también chocó a una camioneta.





Según relataron testigos del hecho, el conductor de un Volkswagen Gol Trend blanco circulaba desde varias cuadras antes a alta velocidad y estuvo a punto de embestir a otros vehículos antes del choque. "Venía corriendo y en pedo", aseguró una testigo a 0223 que registró el episodio.

De acuerdo con los testimonios, el Gol Trend, que circulaba a gran velocidad y se desvió hacia la izquierda, terminó impactando desde atrás a un Volkswagen Polo Track y también a una Ford Ranger gris que circulaba a la misma altura por el carril paralelo.





Como se observa en el video, varias personas que presenciaron el hecho descendieron de sus vehículos, indignadas al advertir que ellas también podrían haber resultado involucradas en el siniestro. Si bien los ocupantes de los vehículos no sufrieron lesiones, el choque provocó daños materiales en los vehículos. Minutos después llegaron dos móviles policiales para realizar las actuaciones correspondientes.