Trágico choque múltiple en la ruta: murieron un nene de 12 años y otras dos personas

Además hubo heridos y una mujer permanece internada en grave estado.

Tres personas murieron y varias resultaron heridas tras un choque múltiple en la Ruta Nacional 7, en el tramo que une las localidades bonaerenses de San Andrés de Giles y Carmen de Areco.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 121 e involucró a un Chevrolet Corsa, un Renault Sandero y una camioneta Fiat Strada. Según las primeras reconstrucciones, el Corsa atravesó el cantero central tras una colisión e impactó de frente contra la camioneta que circulaba en sentido contrario.

Las víctimas fatales viajaban en el Chevrolet Corsa. Se trata de un hombre de 43 años, un joven de 19 y un niño de 12, todos oriundos de Rafael Castillo, del partido de La Matanza. Además, una mujer que también se trasladaba en ese vehículo sufrió heridas de gravedad y fue trasladada al Hospital Municipal de San Andrés de Giles.

El conductor de la Fiat Strada también fue derivado al mismo centro de salud, mientras que los dos ocupantes del Renault Sandero recibieron atención médica y fueron trasladados al Hospital Municipal de Carmen de Areco.

La hipótesis que analizan los investigadores

Una de las hipótesis que analizan los investigadores es que la conductora del Renault Sandero podría haberse quedado dormida antes de impactar desde atrás al Chevrolet Corsa. La versión aún no fue confirmada.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal de salud, efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Vial y Policía Científica, quienes realizaron tareas de asistencia y las primeras pericias.