Choque múltiple en Constitución: un taxi quedó incrustado abajo de un colectivo en plena avenida

Esta tarde, un colectivo de la línea 551, un taxi y una camioneta protagonizaron un choque mútiple sobre la Avenida Constitución a la altura del cruce con la calle Ortega y Gasset. Según testigos, el primero en impactar fue el taxi contra la parte de atrás del colectivo.

Si bien no hay una hipótesis concreta de cómo se generó el accidente, se estima que el taxi no habría llegado a frenar cuando el semáforo cambió y el colectivo se detuvo.

Como efecto dominó, la camioneta que venía detrás del taxi impactó contra el auto por detrás, al no quedarle tiempo para frenar de golpe. Afortunadamente no se registraron heridos de gravedad en ninguno de los vehículos involucrados.

Acudió personal policial y de tránsito al lugar. Cuando llegaron, los pasajeros del 551 ya se habían bajado del vehículo y tanto el chofer, como el taxista y la pareja que circulaba a bordo de la camioneta se encontraban en buen estado de salud.

El tránsito de un tramo de la avenida Constitución se vio interrumpido por unas horas, ya que el taxi había quedado incrustado abajo del colectivo y requirió otro tipo de esfuerzos. El personal de seguridad trabaja para reanudar próximamente la normal circulación.