Fue a un hotel alojamiento, sufrió un grave accidente y la Justicia ordenó una millonaria indemnización

Una mujer recibió una indemnización de $17,25 millones luego de sufrir un grave accidente en un hotel alojamiento de Quilmes. La Justicia determinó que el establecimiento incumplió con las condiciones de seguridad necesarias, después de que la clienta resbalara al salir del jacuzzi y se fracturara una pierna.

El hecho ocurrió en 2014, cuando la mujer había concurrido al lugar junto a su esposo. Según quedó acreditado durante el juicio, perdió el equilibrio al descender del jacuzzi debido a un desnivel en el piso y a la ausencia de elementos de seguridad, lo que le provocó fracturas en el tobillo y el peroné.

La mujer exigió una indemnización acorde a la inflación. (Infobae)

Por qué la mujer denunció al hotel alojamiento

Durante el proceso judicial, pericias médicas y de seguridad e higiene confirmaron tanto la gravedad de las lesiones como la existencia de un desnivel que representaba un riesgo de caída en un ambiente húmedo. Además, los especialistas establecieron que la víctima sufrió una incapacidad física parcial y permanente como consecuencia del accidente.

La empresa rechazó la demanda y sostuvo que las instalaciones cumplían con las normas vigentes, además de atribuir el hecho a un supuesto uso inadecuado de la habitación. Sin embargo, el juez consideró que el hotel no logró demostrar que había adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus clientes.

La víctima quedó parcialmente incapacitada. (Infobae)

Finalmente, el Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Quilmes condenó al establecimiento a pagar una indemnización de $17,25 millones, más los intereses correspondientes. La sentencia también remarcó que los prestadores de servicios tienen la obligación de ofrecer condiciones seguras para evitar daños previsibles a los consumidores.