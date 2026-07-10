Misterio y conmoción: una joven terminó internada tras pasar la noche en un hotel alojamiento

Un confuso episodio ocurrido en un hotel alojamiento de Pergamino es investigado por la Justicia luego de que una joven de 25 años terminara internada en el Hospital San José. La mujer aseguró que durante el encuentro hubo consumo de alcohol y drogas, y relató una extraña situación que ahora forma parte de la investigación judicial.

El caso comenzó a investigarse cuando la joven ingresó por sus propios medios al hospital con un cuadro de malestar que requirió asistencia médica. Durante la primera entrevista con la Policía, contó que había pasado la noche junto a su pareja en un albergue transitorio ubicado en las inmediaciones del Segundo Cruce de Pergamino, donde ocurrieron los hechos.

El misterioso sospechoso le cortó el pelo a la víctima.

Qué dijo la joven sobre lo que pasó en el hotel alojamiento

Según su declaración, mientras permanecía en la habitación se consumieron bebidas alcohólicas y estupefacientes. Además, afirmó que en un momento se apagó la luz y que ingresó una persona cuya identidad y sexo dijo desconocer. Siempre de acuerdo con su relato, esa persona le habría cortado parte del cabello, lo que dio origen a la investigación.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 inició una causa por averiguación de ilícito y ordenó distintas medidas para reconstruir lo sucedido. Mientras avanzaban las actuaciones, los médicos advirtieron que la paciente había abandonado el nosocomio sin recibir el alta, por lo que se inició un operativo para localizarla.

Tras la denuncia, la mujer se escapó del hospital.

Horas más tarde, efectivos policiales encontraron a la joven en la casa de un familiar sobre la calle Monteagudo. Debido a que continuaba necesitando atención médica, fue trasladada nuevamente al Hospital San José en una ambulancia del SAME. En paralelo, la Fiscalía dispuso nuevas diligencias y peritajes para determinar qué ocurrió durante la noche y establecer si existió la comisión de algún delito.