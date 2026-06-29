Conmoción: descubrió que su mujer lo engañaba en un hotel alojamiento y baleó al amante

Un hombre descubrió que su mujer lo engañaba en un hotel alojamiento y baleó al amante tras irrumpir de forma sorpresiva en la habitación del establecimiento. El violento episodio delictivo se registró durante la mañana del sábado en el motel Express, ubicado en el kilómetro 9 de la ruta Nicolás Avellaneda, en la provincia de Chaco. La reconstrucción del ataque determinó que el agresor ingresó portando un arma de fuego tras burlar la seguridad interna del complejo de parejas. El atacante ejecutó un certero disparo a quemarropa antes de darse a la fuga de manera veloz.

La detonación se escuchó cerca de las 10.30 de la mañana.

Las cámaras de monitoreo del lugar registraron el momento exacto en el que el sospechoso llegó al predio a bordo de una motocicleta de alta cilindrada. El individuo vestía una campera de color negro con capucha blanca y jeans para intentar ocultar sus rasgos faciales ante las empleadas. Minutos después de su arribo al sector de las cocheras privadas, se escuchó una fuerte detonación compatible con un proyectil de plomo. La encargada del mostrador principal dio aviso inmediato al servicio de emergencias médicas de la policía provincial.

Cómo está el amante que fue baleado

La víctima herida fue identificada por las autoridades judiciales como Alfredo Aranda, un joven de 22 años que se encontraba descansando junto a su acompañante. El damnificado fue trasladado de urgencia en un automóvil particular hacia las instalaciones sanitarias del Hospital Julio C. Perrando de la capital. Los profesionales médicos de la guardia constataron que el paciente presentaba un impacto de bala localizado en su pierna izquierda. El cuadro de salud se mantiene estable y la persona baleada radicará la denuncia penal correspondiente.

El atacante se mantiene prófugo de la Justicia.

Los integrantes de la División Delitos Contra las Personas secuestraron el material fílmico del comercio para avanzar con las diferentes tareas de peritaje tecnológico. Los portavoces oficiales de las fuerzas de seguridad informaron que el presunto autor de la agresión ya fue identificado como Renzo Argañaraz. Los efectivos policiales montaron un amplio operativo de rastrillaje en los barrios periféricos, pero el imputado continúa prófugo de la Justicia. La fiscalía interviniente caratuló la causa bajo la tipificación de abuso de armas.