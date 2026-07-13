Murió uno de los protagonistas de Jurassic Park

El actor protagonizó uno de los tanques de Hollywood de los 90.

Hollywood amaneció este lunes con una de las noticias más tristes del último tiempo. Sam Neill, el actor que encarnó al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, murió a los 78 años.

Su familia lo anunció con un triste comunicado en el que expuso la durísima sorpresa que tuvieron, debido a que el cáncer que afectó durante muchos años al actor había remitido.

“Su pérdida fue repentina e inesperada, pero consuela el saber que Sam no padecía cáncer”, escribieron los allegados a la figura del cine de aventuras a través del perfil que tenía en Instagram.

Además, en ese texto, expresaron que Neill estaba rodeado de su familia en el momento de morir “con la dignidad que lo caracterizó toda su vida”.

El actor había superado una dura enfermedad

Con respecto a la causa de la muerte específica, aúno no hay certezas sobre lo que llevó a Neill a la muerte. El comunicado señaló que van a compartir “más detalles próximamente”, pero pidieron que haya privacidad debido al dolor que sus seres queridos atraviesan.

Debido al cáncer que tuvo durante muchos años, el actor había dado varias entrevistas en las que había contado lo que pensaba acerca de la muerte.

En una de las más recientes, que tuvo en 2023 con el programa Australian Story, la figura del cine planteó lo que sentía con respecto a ese momento. “No le tengo miedo a la muerte en absoluto. Eso no me preocupa. Nunca me preocupó desde el principio”, había dicho.

Su personaje marcó una generación

En 1993, Neill encarnó a Alan Grant, un paleontólogo malhumorado que Neill construyó en base a dos características. Se inspiró en Jack Horner, uno de los profesionales más conocidos del mundo que estudió a los dinosaurios; y le agregó características obvias de Indiana Jones, el famoso personaje de ficción diseñado por Harrison Ford.

Pero Neill no hizo solamente Jurassic Park. El actor participó de Sleeping Dogs, en 1977, My Brilliant Career, La profecía III, Posesión, Enigm, Terror a bordo y La caza al Octubre Rojo, junto a Sean Connery.