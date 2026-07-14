La Provincia amplió el régimen previsional para excombatientes de Malvinas y alcanzará a unos 400 veteranos

La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley la ampliación del régimen previsional especial para excombatientes de Malvinas.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad una modificación al Régimen Previsional Especial para excombatientes de Malvinas, una iniciativa que busca ampliar el alcance del beneficio jubilatorio para oficiales y suboficiales que, tras la guerra de 1982, no pudieron continuar su carrera dentro de las Fuerzas Armadas debido a las consecuencias físicas o psicológicas del conflicto. La norma recibió sanción definitiva luego de su paso por el Senado.

La reforma modifica la Ley 15.386 e incorpora a veteranos que hasta ahora quedaban excluidos del régimen porque no habían sido reubicados en otros organismos estatales luego de dejar la actividad militar. Según estimaciones difundidas durante el tratamiento legislativo, la medida beneficiará a alrededor de 400 excombatientes bonaerenses.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad la modificación del régimen previsional para excombatientes de Malvinas.

El proyecto fue impulsado por los senadores bonaerenses María Rosa Martínez y Adrián Santarelli con el objetivo de reconocer la situación de quienes debieron abandonar la carrera militar a raíz de las secuelas derivadas de su participación en la Guerra de Malvinas. Desde el oficialismo sostuvieron que la iniciativa apunta a reparar "una deuda histórica y moral" del Estado con los veteranos.

Durante el debate legislativo, el texto original recibió modificaciones impulsadas tras planteos realizados por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Entre los cambios incorporados se establecieron requisitos para acceder al beneficio y se excluyó a quienes hayan sido dados de baja de las Fuerzas Armadas por rebeldía, sanciones disciplinarias graves o condenas judiciales equiparables a la destitución militar.

La reforma busca incorporar a veteranos que habían quedado excluidos del beneficio jubilatorio previsto por la legislación provincial.

Con la sanción de Diputados, la reforma quedó convertida en ley y actualiza el régimen previsional especial vigente para los veteranos de Malvinas en territorio bonaerense, ampliando su cobertura sin modificar los controles establecidos para el acceso al beneficio.

La Ley 15.386, sancionada en 2022, creó un régimen previsional especial destinado a excombatientes de Malvinas residentes en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, su alcance quedó limitado a determinados casos, lo que motivó reclamos de veteranos que, pese a haber participado del conflicto bélico, habían quedado fuera del beneficio al no reunir las condiciones establecidas por la normativa original.

La iniciativa apunta a reconocer la situación de oficiales y suboficiales que debieron dejar la carrera militar por las secuelas de la Guerra de Malvinas.

Con esta modificación, la Legislatura bonaerense buscó subsanar esa situación y reconocer la trayectoria de quienes vieron interrumpida su carrera militar como consecuencia directa de la guerra. Durante el tratamiento del proyecto, legisladores de distintos bloques coincidieron en que la iniciativa constituye un acto de reparación hacia un grupo de veteranos que hasta ahora no contaba con la cobertura previsional prevista para otros excombatientes, ampliando así el universo de beneficiarios del régimen especial.