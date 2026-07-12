Proponen aumentar la coparticipación de los municipios bonaerenses del 16,14% al 20%

El pedido vuelve a poner el foco sobre la ley que establece el sistema de distribución de la coparticipación bonaerense.

En una iniciativa que vuelve a poner el foco en uno de los grandes debates estratégicos de la Provincia de Buenos Aires y, a su vez, más complejos de resolver, el radicalismo presentó en el senado provincial un proyecto de ley para modificar el régimen de coparticipación municipal de la provincia de Buenos Aires y elevar de manera progresiva del 16,14% al 20% la porción de recursos que reciben los 135 municipios. La propuesta busca fortalecer la autonomía económica de las comunas en un contexto de caída de la recaudación y de las transferencias automáticas.

La propuesta de la senadora Nerina Neumann modifica la Ley 10.559 y establece que el incremento no será inmediato, sino escalonado. De aprobarse, los municipios pasarían a recibir el 17% de la masa coparticipable el primer año de vigencia de la norma, el 18% el segundo, el 19% el tercero y alcanzarían el 20% a partir del cuarto año.

El Senado ya tiene en su agenda un nuevo proyecto sobre la coparticipación.

De acuerdo a la ley vigente, los recursos alcanzados por el proyecto provienen de impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano, Automotores, Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y de la Coparticipación Federal que recibe la Provincia.

Al presentar la iniciativa, Neumann sostuvo que "hay reformas que ya no pueden esperar" y remarcó que fortalecer financieramente a los municipios permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas de los vecinos. Según argumentó, los gobiernos locales son el primer nivel del Estado al que acuden los ciudadanos frente a problemas de infraestructura, salud, seguridad o mantenimiento urbano.

Nerina Neumann, senadora radical autora de la propuesta conocida en las últimas horas.

Además, el proyecto contempla que parte de los recursos adicionales se destinen obligatoriamente a un Plan de Obras Públicas Municipales, con el objetivo de que el incremento de la coparticipación se traduzca en inversiones concretas en infraestructura y servicios. De acuerdo con las estimaciones incorporadas en la iniciativa, si el esquema del 20% hubiera estado vigente durante 2025, los municipios bonaerenses habrían contado con más de 862.000 millones de pesos adicionales para invertir.

La presentación del proyecto se produce en medio del reclamo de distintos intendentes por la disminución de los recursos que reciben las comunas, en un marco de una caída de la recaudación y de recursos enviados desde Nación, y reabre el debate sobre la distribución de fondos entre la Provincia y los municipios, una discusión que el radicalismo considera prioritaria para fortalecer la autonomía municipal.