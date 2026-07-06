Impulsan una ley para crear estacionamientos prioritarios para mayores de 70 años en la provincia

El proyecto propone reservar espacios exclusivos para personas mayores de 70 años en estacionamientos públicos y privados de uso público.

Las personas mayores de 70 años podrían contar con espacios exclusivos para estacionar en toda la provincia de Buenos Aires si prospera un proyecto de ley presentado en el Senado bonaerense. La iniciativa busca que tanto las playas de estacionamiento públicas como las privadas de uso público reserven lugares especialmente destinados a ese grupo etario para facilitar su movilidad y mejorar las condiciones de accesibilidad.

El proyecto es impulsado por la senadora provincial Nerina Neumann (UCR), quien planteó la creación del Sistema Provincial de Estacionamiento Prioritario y Accesibilidad para Personas Mayores.

La propuesta ingresó al Senado de la provincia de Buenos Aires y deberá comenzar su tratamiento en comisiones antes de llegar al recinto.

La iniciativa establece que los estacionamientos alcanzados por la norma deberán destinar, como mínimo, el 5% de sus plazas a personas mayores de 70 años. En aquellos casos en que ese porcentaje represente menos de un lugar, deberá garantizarse igualmente un espacio exclusivo.

La medida abarcaría los estacionamientos de organismos provinciales y municipales, además de playas privadas de uso público ubicadas en supermercados, centros comerciales, bancos, hospitales, clínicas, edificios estatales y otros establecimientos de alta concurrencia.

La iniciativa busca mejorar la accesibilidad y facilitar la movilidad de las personas mayores en toda la provincia de Buenos Aires.

El planteo también fija que los espacios prioritarios deberán estar ubicados cerca de los ingresos principales, rampas, ascensores o sectores de atención al público, con el objetivo de reducir los recorridos que deben realizar las personas mayores. Además, deberán contar con una señalización específica, distinta de la utilizada para los lugares reservados a personas con discapacidad.

Para utilizar estos espacios, la edad podrá acreditarse mediante el Documento Nacional de Identidad, el pasaporte u otra documentación oficial que permita verificar la fecha de nacimiento.

La senadora bonaerense Nerina Neumann impulsa el proyecto que crea el Sistema Provincial de Estacionamiento Prioritario y Accesibilidad para Personas Mayores.

Otro de los aspectos contemplados en el proyecto es que, cuando las características edilicias lo permitan, los establecimientos deberán disponer de sectores para ascenso y descenso prioritario próximos a los accesos principales. La iniciativa también invita a los municipios bonaerenses a adherir al sistema e incorporar estas previsiones a sus ordenanzas sobre tránsito, estacionamiento y habilitaciones.

En los fundamentos, Neumann sostuvo que el envejecimiento de la población plantea nuevos desafíos para las políticas públicas y que resulta necesario promover medidas que favorezcan la autonomía de las personas mayores. Además, señaló que la propuesta toma como referencia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada a la legislación argentina, y experiencias similares que ya funcionan en otros países como Brasil.