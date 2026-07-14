Osse suma 22 vehículos 0 km para reforzar la atención en Mar del Plata

Obras Sanitarias Mar del Plata incorporó 22 vehículos cero kilómetro destinados a fortalecer la atención de los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales en General Pueyrredon. La nueva flota está integrada por 10 utilitarios y 12 furgones que serán destinados al trabajo operativo en la vía pública para el traslado de personal, herramientas, equipos e insumos hacia los distintos frentes de trabajo.

La presentación oficial se llevó a cabo en la Plaza “15 de Mayo” de la sede central de Osse y contó con la participación del intendente Agustín Neme; el presidente de Obras Sanitarias, Tomás Amato; la vicepresidente Cristina Coria; el director y secretario general de Sitos Daniel Díaz; además de gerentes y personal de la empresa.

Durante el acto, el presidente de Osse, Tomás Amato, destacó que la incorporación de estas unidades representa un paso más dentro del proceso de modernización que lleva adelante la empresa. “Estos nuevos vehículos nos permitirán llegar con mayor rapidez a los puntos que requieren atención, fortalecer la capacidad de respuesta de nuestras cuadrillas y, al mismo tiempo, reducir los costos de mantenimiento gracias a una flota más moderna y eficiente”, afirmó Amato.

Asimismo, explicó que la renovación del parque automotor forma parte de una estrategia de mejora continua para fortalecer la capacidad operativa de la empresa. “Con esta incorporación incrementamos un 11 % la flota de 200 vehículos. Cada unidad fue diseñada especialmente para la tarea que desarrollará, incorporando mobiliario y espacios específicos para el almacenamiento seguro y organizado de herramientas, equipos y maquinaria”, señaló.

Por su parte, el intendente Agustín Neme, aseguró que “Osse es un orgullo para Mar del Plata” y remarcó que la incorporación de las nuevas unidades “mejorará considerablemente la respuesta a los vecinos y permitirá acompañar las obras y los trabajos permanentes que demanda una ciudad en constante crecimiento”.

A su turno, el director de Obras Sanitarias, Daniel Díaz, sostuvo que esta inversión representa “devolverle a la gente el esfuerzo que realiza cada mes al pagar los servicios”

En ese sentido, Díaz indicó que los nuevos vehículos fortalecerán el trabajo operativo durante las 24 horas, tanto para intervenciones de rutina y obras programadas como para responder con mayor rapidez ante situaciones de emergencia, como inundaciones, incendios u otras contingencias.

Vehículos adaptados para cada tarea

Cada una de las unidades fueron equipadas de acuerdo con las necesidades específicas de las distintas áreas operativas, como mesas de trabajo con morsa, soportes para grupos electrógenos y motosoldadores, además de compartimientos especialmente diseñados para el transporte seguro y ordenado de herramientas, equipos e insumos.

En el caso de los vehículos destinados al área de Desagües Pluviales, se construyeron celdas y compartimientos para el resguardo de herramientas, botas y elementos de protección personal. Asimismo, se incorporó un espacio específico para el traslado de los bolsones con los residuos extraídos de las bocas de tormenta.

Esta configuración permite que cada vehículo funcione como una verdadera unidad de trabajo autónoma, brindando a las cuadrillas la posibilidad de realizar la mayor parte de las reparaciones e intervenciones directamente en el lugar, con mayor rapidez, eficiencia y seguridad, optimizando los tiempos de respuesta y reduciendo la necesidad de regresar al taller para buscar herramientas o equipamiento.