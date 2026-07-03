Emisario Submarino: realizan recambio de piezas para garantizar la calidad del agua de las playas marplatenses

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) comenzó las tareas de recambio de los elementos de fijación de las estructuras de hormigón que sostienen el Emisario Submarino, en el marco del plan de gestión integral de mantenimiento del sistema, vital para garantizar la calidad recreativa de las playas de Mar del Plata.

La intervención, que ya se encuentra en marcha, incluye trabajos de inspección submarina y el reemplazo de componentes esenciales para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de esta infraestructura estratégica.

La inversión asciende a $192.800.000 y es financiada íntegramente con fondos propios, reafirmando el compromiso del organismo con el sostenimiento y la mejora de la infraestructura sanitaria. Las tareas están a cargo de la empresa Mar Limpio SRL, adjudicataria de la licitación pública impulsada por Osse para realizar estas intervenciones especializadas.

Las acciones preventivas se desarrollan a lo largo de toda la traza del conducto, que se extiende 4.100 metros mar adentro.

Desde la empresa estatal informaron que estos trabajos “se enmarcan en un nuevo paradigma en el mantenimiento del Emisario” y que además de esta contratación, que ya se encuentra en ejecución, Osse prevé realizar un estudio batimétrico mediante sistemas sonares y equipos de barrido lateral, que permitirá obtener imágenes tridimensionales Full HD de la cañería y del lecho marino, generando información de alta precisión para evaluar el estado de la infraestructura submarina.

Asimismo, proyecta incorporar a futuro la utilización de ROV —vehículos operados de forma remota, similares a drones submarinos— que permitirán realizar inspecciones aún más precisas bajo el agua.

Inspección submarina y trabajo especializado

Las tareas están a cargo de buzos profesionales, quienes ya comenzaron con el recambio de bulones (también denominados “espárragos”) en los lastres previamente relevados por la empresa.

“Se evalúa especialmente la alineación de los lastres y la distancia entre ellos, además del estado de bulones, tuercas y arandelas, con el objetivo de realizar los recambios necesarios y prevenir cualquier inconveniente”, destacó Tomás Amato, presidente de Osse.

El reemplazo de piezas clave del Emisario Submarino

El contrato contempla el reemplazo de los espárragos que han sufrido desgaste con el paso del tiempo. En particular, se trabaja sobre estas piezas de acero inoxidable de alta resistencia, similares a varillas roscadas de grandes dimensiones con tuercas en ambos extremos. Estos elementos, de aproximadamente un metro de largo, cuatro centímetros de diámetro y un peso cercano a los ocho kilos, cumplen funciones esenciales.

Por un lado, el Emisario Submarino posee a lo largo de toda su extensión 900 bloques de anclaje de hormigón que sujetan el conducto y que se mantienen fijados gracias a los espárragos que sostienen los bloques en posición.

Por otra parte, las bridas que unen los distintos tramos de la cañería permanecen aseguradas, garantizando la estanqueidad del sistema y evitando posibles fugas mediante los espárragos que las sujetan.

La verificación y el eventual recambio de estos componentes se realizan de manera puntual en cada sector donde se detectan anomalías, ya sea por rotura o desgaste.

En toda la cañería hay un total de 3.000 espárragos y anualmente se reemplazan, en promedio, entre 30 y 50 unidades de acuerdo con las necesidades identificadas.

Buzos profesionales realizan las importantes tareas

Los trabajos son supervisados por personal técnico de Obras Sanitarias, incluyendo un buzo profesional del organismo, mientras que la ejecución está a cargo de la empresa contratista especializada en intervenciones subacuáticas.

Para estas tareas, la contratista utiliza una embarcación específicamente diseñada para intervenir en playas remotas y de difícil acceso. Su mínimo calado permite acercarse a la costa y su planchada frontal admite la carga de maquinaria de gran porte. Además, su cubierta despejada dispone de espacio para transportar hasta 40 personas y el equipamiento necesario para desarrollar las intervenciones.

Infraestructura estratégica en servicio permanente

El Emisario Submarino y la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) conforman un sistema estratégico que opera de manera ininterrumpida, las 24 horas del día durante todo el año, para el tratamiento y la disposición de los efluentes cloacales.

El Emisario Submarino es un conducto de dos metros de diámetro diseñado para permitir la descarga de hasta nueve metros cúbicos por segundo de efluentes cloacales pretratados y que actualmente opera con un caudal aproximado de 18.000.000 de litros por hora.