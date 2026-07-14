Escándalo en Bandana: poca venta de entradas, suspensión de fechas y acusaciones cruzadas

Bandana volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no fue por su música. El grupo integrado por Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi enfrenta por estas horas una fuerte controversia luego de cancelar tres shows de su gira por los 25 años en Bahía Blanca, Santa Rosa y Paraná. Esto provocó la furia de los organizadores que ya anunciaron que iniciarán acciones legales por el daño percibido.

Según explicaron los productores locales, la suspensión de los recitales les generó importantes pérdidas económicas, ya que habían invertido en la organización de los eventos. Por ese motivo, aseguraron que buscarán una compensación en la Justicia y advirtieron que darán pelea hasta las últimas consecuencias. A través de un comunicado, explicaron que se está trabajando en la devolución de dinero de los tickets y culparon a la banda de esta decisión apresurada.

"Al día de la fecha esta producción no tiene notificación alguna de las causas que motivaron al artista a esta cancelación, que no solo genera un daño a esta productora sino también a los fans que estaban ilusionados con el show. Solo nos queda analizar que la decisión quizás esté sostenida en la baja convocatoria de los mismos que oficialmente comunicamos", lamentaron.

Las artistas dieron su versión de lo ocurrido

En el comunicado, informaron que, en Santa Rosa habían vendido al momento de la cancelación 138 entradas de las 2600 que tiene disponibles el teatro, en Bahía Blanca 747 de 1800 y en Paraná 137 de 1730 y sostienen que acudirán a la Justicia para reclamar los daños sufridos, mientras que el entorno de Bandana mantiene su postura sobre la suspensión de las fechas. En los últimos minutos, Lisa Vera compartió un mensaje y dio su versión de lo acontecido.

A través de un extenso mensaje, Bandana comenzó expresando su pesar por la situación y, especialmente, por los fanáticos que habían comprado sus entradas. "Lamentamos profundamente la situación generada en relación con las presentaciones previstas en Formosa, Resistencia, Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná, y especialmente el perjuicio ocasionado a todas las personas que habían adquirido sus entradas", abrió su posteo.





"Queremos aclarar que Bandana no anunció ni comunicó la cancelación de ninguno de estos shows. La situación se originó en un conflicto derivado de un incumplimiento contractual que actualmente se encuentra siendo tratado por las vías legales correspondientes", señalaron.

Por otro lado, solicitaron a la productora que informe sobre cómo será el reintegro del dinero. "Nuestra principal preocupación hoy es el público. Esperamos que la producción informe, a la mayor brevedad, el procedimiento para la devolución de las entradas y garantice el reintegro íntegro de los importes abonados a todas las personas afectadas", solicitaron.