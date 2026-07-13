Disco Inferno en Brewhouse Puerto: el Día del Amigo se festeja con un vinil set especial

El Día del Amigo tiene una propuesta especial en Mar del Plata: este viernes 17 de julio, Ciudad Cultural Brewhouse Puerto abre sus puertas en Diagonal Garibaldi 4830 para una noche retro con "Disco Inferno".

El protagonista de la noche será el DJ Alejandro Pont Lezica, quien presentará un set especial en viniles con todos los hits para volver directo a los 80's. Un formato que le da a la experiencia un sello de autenticidad y calidez sonora difícil de replicar en digital, pensado para los que quieren festejar el Día del Amigo bailando los clásicos del soul, el funk y la música disco en su mejor versión.

Las entradas ya están disponibles a través de Cultutickets. Una noche de brillo, clásicos y pista explotada para despedir la semana con los mejores amigos.