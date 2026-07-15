Dolor por la muerte de una de las actrices más queridas de "Machos Alfa"

La actriz española Ascensión López Ferreras, más conocida como Ascen López, ha fallecido a los 69 años de edad, tal y como ha informado este martes la Unión de Actores y Actrices en un comunicado publicado en redes sociales.

Con una larga trayectoria tanto sobre el escenario como frente a las cámaras, en los últimos años había ganado una gran popularidad por sus papeles en series como Muertos S.L. y Machos Alfa. Además, también se la había podido ver en producciones como Sentimos las molestias, El inmortal y Mentiras.

El adiós de la actriz ha coincidido, de hecho, con las semanas previas al lanzamiento de la cuarta temporada de Muertes S.L.. En esta serie, creada por Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre, Nando Abad y Araceli Álvarez de Sotomayor, López daba vida a Nieves Torralba, una viuda septuagenaria que decide hacerse cargo de la Funeraria Torregrosa tras la muerte de su marido, ayudada por su yerno y en contra de lo que esperaban sus hijas.

Nacida en Ávila (Castilla y León) y residente en Madrid, Ascen López se licenció en Arte dramático por la RESAD de Madrid. Sería en el teatro donde diera sus primeros pasos como actriz, con varias producciones teatrales a destacar, como las dirigidas por Ernesto Caballer.

En cine y televisión, se la pudo ver con papeles de reparto en series como Al filo de la ley, Mujeres invisibles, Amar en tiempos revueltos, Sin tetas no hay Paraíso Velvet, Carone o Servir y proteger. El impulso definitivo llegaría de su participación en Machos Alfa.

Muertos SL la consagró en la pantalla chica

De ahí pasaría a Muertos S.L., cuyo papel sería, según explicaría más adelante, el trabajo “de su vida”. En una entrevista con Moobys, recordaba cómo la oportunidad de trabajar en esta producción llegó cuando estaba “preparando los papeles para la jubilación”. Cuatro temporadas después, la serie sigue siendo una de las comedias españolas más exitosas, y Ascen López uno de sus rostros más reconocibles.