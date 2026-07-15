Dolor en la familia Cabrales por la muerte de uno de sus miembros más jóvenes

“Hoy despido con mucha tristeza a mi querido primo hermano, el más chico 32 años, que descanse junto a mi tio Coco y nuestros abuelos", publicó este miércoles por la mañana en su cuenta oficial el empresario marplatense Martín Cabrales.

Mediante sus redes, dio a conocer la triste noticia: "Vuela alto Joaco, siempre vivirás en el corazón de toda la familia”.

Hijo de José Manuel Cabrales, Joaquín “Joaco” Cabrales era uno de los integrantes más chicos de la tradicional familia marplatense.

La noticia, enluta y sorprende al mundo empresarial de la ciudad. Por el momento, no trascendieron datos sobre dónde serán velados los restos del joven ni las causas de su muerte.

La última aparición pública de Joaquín fue en 2025

La última aparición pública de Joaquín Cabrales había sido el 8 de febrero de 2024 cuando participó de la celebración por el reconocimiento que recibió su primo Martín como Vecino Ilustre de Mar del Plata.





