Las infancias podrán disfrutar de las grandes produciones del Teatro Colón de Buenos Aires en Mar del Plata

El Colón para Niños llega por primera vez a Mar del Plata estas vacaciones de invierno, en una iniciativa impulsada por Marcelo González que trae al Teatro Tronador BNA dos propuestas del ciclo infantil del Teatro Colón de Buenos Aires: El lago de los cisnes y El carnaval de los animales, pensadas para el disfrute de toda la familia.

El Lago de los Cisnes es una de las grandes propuestas

El lago de los cisnes llega en una versión del inmortal ballet de Piotr Ilich Chaikovski, reducida a un acto y tres escenas, con puesta en escena y coreografía de Sabrina Streiff sobre los originales de Marius Petipa y Lev Ivanov. Participan alumnos y graduados del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón junto a su Compañía Juvenil de Danza. Destinado a niños y niñas a partir de los 5 años.

El carnaval de los animales, en tanto, propone un Concierto entre almohadones con un programa que recorre fragmentos de grandes clásicos:

Concierto entre almohadones subirá a escena en vacaciones de invierno

El carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns, La flauta mágica y Los cuentos de Hoffmann, entre otras piezas. Un ensamble instrumental y cantantes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón interpretarán el repertorio bajo la dirección de Santiago Rosso, con arreglos de Pablo Bocchimuzzi, coreografía de Fabiana Roma, y puesta en espacio de Paz Corinaldesi. Destinado a niños y niñas a partir de los 4 años.

Para ambas funciones, las entradas se encuentran en venta en la boletería del teatro, Santiago del Estero 1746 de lunes a sábado de 13 a 17 y de forma online en Ticketek y en la web del teatro.