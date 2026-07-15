Musicales, talleres y teatro: “A desaburrir el invierno” tiene su calendario confirmado

El tradicional ciclo de actividades infantiles “A desaburrir el invierno” se prepara para su edición 2026. Este año será con entrada gratuita y ofrecerá, además de los talleres y actividades lúdicas, espectáculos y proyecciones en las salas Astor Piazzolla y Jorge Laureti (ubicada en el centro comercial del puerto), a partir del martes 21 de julio.

Las obras se presentarán con entrada libre y gratuita

En la Sala Astor Piazzolla subirá a escena “La nana del paraguas Negro”, dirigido por Ana María Zaninetti, con funciones el martes 21 y sábado 25 de julio a las 16 hs.

También, en el mismo escenario, el público podrá disfrutar el domingo 26 a las 16 de “La Chocobanda y la feria de sueños”. Una obra musical con elenco integrado por profesionales de la salud, bajo la dirección de Carolina Laffranconi.

La sala Piazzolla es el principal escenario

El jueves 30 y viernes 31 de julio a las 16 hs Anahí Ramos presentará “Invasión Mágica”, una aventura musical intergaláctica.

En tanto que en la sala Jorge Laureti, ubicada en el Centro Comercial del Puerto, las infancias podrán disfrutar de los siguientes espectáculos con entrada libre y gratuita. “Bucles de Vernissage”, puesta circense con dirección y actuación de Micaela Lozupone. Las funciones serán los días 21, 22 y 23 de julio a las 15.

Los días 24, 25 y 26 a las 15:30 se presentará el infantil “Aventura Z: el juego definitivo” con dramaturgia y dirección de Sebastián Dativo, mientras que ”Las Magdalenas” Julieta Dorronsoro Y Mery Vanborder subirán al escenario con toda su música el 28, 29 y 30 a las 15:30.

En la misma sala Jorge Laureti se presentará la obra “Cuentos inquietos” dirigida por Elizabeth Antonucci. Las funciones serán los días Viernes 31 y sábado 1 de agosto a las 15:30.

El programa está pensado para infancias y familias

Además "A desaburrir el invierno 2026" contará con proyecciones de cine nacional infantil en el marco de +Cine nacional infantil que exhibirá los filmes “Metegol”, “Robotia”, “La máquina que hace estrellas”, “La gallina Turuleca” y “El gigante egoísta”. Conjuntamente con talleres en la sala Gregorio Nachman y espacios del Foyer y sala Jorge Laureti.

El programa se llevará a adelante desde el martes 21 de Julio al sábado 1 de agosto desde las 14. El mismo cuenta con una producción integral del Teatro Auditorium en el marco del programa “Vacaciones Divertidas”.

El ciclo regresa al emblemático Teatro Auditorium con una propuesta renovada que busca transformar las vacaciones de invierno en una verdadera celebración comunitaria. Bajo el eje temático “La Kermesse”, esta nueva edición invita a recuperar la magia de los juegos tradicionales, el encuentro familiar y la participación colectiva, recreando el espíritu festivo de las ferias populares a través de una propuesta que combina arte, música, entretenimiento y patrimonio cultural.

En esta propuesta los talleres y actividades lúdicas serán protagonistas de todas las tardes. Es decir que antes de cada función -entre las 14 y las 16–, habrá propuestas divididas por edades que contemplan taller de Artes plásticas, espacio para primeras infancias, maquillaje artístico, taller de freestyle, taller de cómic y dibujo.

“A desaburrir el Invierno 2026” tiene como objetivo brindar a la comunidad una alternativa sociocultural y recreativa durante el receso invernal, promoviendo la participación activa de niños, niñas, jóvenes y adultos en experiencias compartidas.

Las entradas son gratuitas y se retiran el mismo día a partir de las 10 en la boletería del teatro (Boulevard Marítimo 2280).