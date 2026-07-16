En respuesta a la alta demanda tras el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra, Aerolíneas Argentinas anunció dos vuelos especiales de refuerzo hacia Nueva York.

En respuesta a la alta demanda tras el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra, Aerolíneas Argentinas anunció dos vuelos especiales de refuerzo hacia Nueva York, que partirán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el viernes 17 de julio por la noche y el sábado 18 por la mañana.

Estos vuelos, operados con aviones Airbus A330, están diseñados para que los pasajeros puedan llegar con anticipación a la ciudad estadounidense y apoyar a la Albiceleste en la final del Mundial. La primera salida será el viernes 17 a las 21:30 y la segunda el sábado 18 a las 9:00.

La aerolínea explicó que estas operaciones forman parte de un plan de refuerzos que acompaña la demanda hacia las sedes donde se disputan los encuentros de la Selección argentina durante el torneo. Además, se mantienen dos vuelos diarios a Miami en los días previos a la final, que ofrecen opciones adicionales de conexión hacia Nueva York.

El cronograma de vuelos a Miami incluye salidas el jueves 16 de julio a las 8:00 y 22:45; el viernes 17 a las 00:30 y 22:45; y el sábado 18 a las 8:00 y 22:45.

Los interesados en adquirir pasajes para estas operaciones especiales pueden hacerlo a través del sitio oficial de Aerolíneas Argentinas o mediante agencias de viaje autorizadas.