EL QUE NO SALTA ES UN INGLÉS: ARGENTINA ES FINALISTA

Es una costumbre. Hay que sufrir, sino no vale. Pasó con Cabo Verde, con Egipto, con Suiza y, cómo no, con Inglaterra. Le dieron el dulce, los hicieron ilusionar, pensaron que lo tenían, pero contra esta Argentina no te podés confiar. Porque siempre tiene una vida más, porque tiene el corazón más grande que se haya visto, porque es una Selección de época, porque ya es la mejor selección de toda la historia. En un partido que, todos sabemos, no era sólo un partido. Se disfruta el doble, se goza fuerte. Fue 2 a 1, pero a quien le importa. Argentina es finalista y ahora que venga España, que queremos ir por todo.

El partido comenzó con mucha intensidad y pierna fuerte, reflejando la histórica rivalidad entre ambas selecciones. El primer tiempo terminó sin goles, aunque con varias amonestaciones, destacándose la tarjeta amarilla para Lisandro Martínez y Elliot Anderson, entre otros. En el segundo tiempo, Inglaterra abrió el marcador a los 9 minutos con un tanto de Anthony Gordon, poniendo en ventaja a los ingleses. Sin embargo, Argentina no bajó los brazos y fue en busca del empate. Enzo Fernández igualó el encuentro a los 40 minutos con un potente disparo desde fuera del área. El entrenador argentino hizo varios cambios claves, incluyendo la entrada de Lautaro Martínez a los 35 minutos del segundo tiempo, quien se convirtió en la figura decisiva. A los 47 minutos, Lautaro dio vuelta el partido con un gol que desató la euforia de la hinchada argentina.

En los minutos finales, Inglaterra intentó reaccionar con cambios ofensivos, pero no logró revertir el resultado. El árbitro añadió nueve minutos de descuento, durante los cuales Argentina mantuvo la ventaja hasta el pitazo final. Con esta victoria, Argentina se clasifica para la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España, que previamente derrotó a Francia en Dallas. El camino argentino hasta esta instancia estuvo marcado por una fase de grupos impecable y duros partidos en eliminación directa, destacándose una remontada histórica ante Egipto y la victoria en tiempo suplementario frente a Suiza.

Este clásico mundialista, que trasciende lo deportivo por su carga histórica y emocional, volvió a demostrar la pasión y el compromiso de ambos equipos. Lautaro Martínez, con su gol decisivo, se convirtió en la figura destacada de un partido que quedará en la memoria del fútbol argentino.