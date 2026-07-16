"Dibu" Martínez, histórico: el nuevo récord del marplatense en la Selección

"Dibu" Martínez en el olimpo de los arqueros de la Selección.

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez se convirtió en el futbolista en su puesto con más partidos disputados en Copas del Mundo con la camiseta de la Selección argentina.

Al salir como titular frente a Inglaterra en Atlanta, por las semifinales del Mundial 2026, el marplatense llegó a los 14 encuentros y superó la legendaria marca que compartía con Ubaldo Fillol.

El camino del "Dibu"

El actual arquero del seleccionado nacional inició su camino mundialista en Qatar 2022, donde se consagró campeón y fue una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni.

En esta Copa del Mundo sumó la continuidad necesaria para destronar el récord del "Pato" Fillol, que ostentaba 13 partidos desde su última participación en España 1982.

Previamente, el guardameta surgido en Mar del Plata ya había superado la línea de Sergio "Chiquito" Romero, quien acumuló 12 compromisos entre las citas de 2010 y 2014.

Asi quedó el ranking

Detrás del liderazgo absoluto de Emiliano Martínez, la lista histórica de arqueros albicelestes en mundiales quedó conformada de la siguiente manera:

Emiliano Martínez: 14 partidos.

Ubaldo Fillol: 13 partidos.

Sergio Romero: 12 partidos.