¿Cábala? El curioso posteo de Lionel Messi que llamó la atención en redes sociales

El centro de derecha ya cayó en la cabeza de Lautaro y empieza la fiesta argentina.

Lionel Messi volvió a emocionar a los hinchas argentinos con un posteo en Instagram tras la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, luego del triunfo por 2 a 1 ante Inglaterra en Atlanta. El detalle que rápidamente se volvió viral fue que el capitán escribió exactamente el mismo mensaje que había publicado el 13 de diciembre de 2022, cuando Argentina goleó 3 a 0 a Croacia en el estadio Lusail y se metió en la final del Mundial de Qatar.

“A LA FINAL!!!!! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!!! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Vamos Argentina carajo!!!!!! #TodosJuntos”, escribió Messi en su cuenta oficial de Instagram.

La frase fue la misma que utilizó en 2022, después de aquella noche inolvidable ante Croacia, cuando la Selección de Lionel Scaloni consiguió el boleto a la final que luego terminaría ganando contra Francia.

El gesto del capitán fue leído como una nueva cábala y también como una marca de continuidad entre dos generaciones que, en realidad, son parte del mismo ciclo: la que ganó todo en Qatar y la que ahora buscará bordar la cuarta estrella.

Messi, a los 39 años, jugará otra final mundialista con la camiseta argentina, y volvió a elegir las mismas palabras para resumir lo que ya parece una costumbre de este equipo: sufrir, resistir, creer y volver a estar en el partido más importante de todos.