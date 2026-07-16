"Yo estoy feliz, y vos?": Franco Colapinto desafió a Alpine en su llegada al GP de Bélgica

Franco Colapinto vivió la épica clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026 sobre Inglaterra de forma acalorada. Luego de inundar las redes sociales con sus festejos, el pilarense arribó a Spa-Francorchaps para el primer día de actividad del Gran Premio de Bélgica con la camiseta albiceleste. El joven de 23 años habló del logro del combinado nacional y palpitó lo que será la carrera de la Fórmula 1.

“Franco llega al Spa vistiendo la camiseta número 10 de Messi”, publicó la propia cuenta oficial de la Máxima en el arribo del corredor al mítico trazado. En su llegada, Colapinto también bromeó con los integrantes de Alpine, que en su gran mayoría son británicos y franceses. “¿Todo bien? Yo estoy feliz, ¿y vos?”, le comentó entre risas a una miembro del equipo de redes del team galo. Inmediatamente, empezó a cantar “Un minuto de silencio...”.

La carrera principal en Bélgica, que se llevará a cabo desde las 10 (hora argentina), se disputará el mismo domingo que la final del Mundial 2026. “La carrera mucho no importa la verdad”, afirmó entre risas en diálogo con ESPN. “Va a ser complicado. Seguro que voy a estar mucho más nervioso por el partido que por la carrera”, agregó.

“Lo más importante es trabajar calladito. Es como lo hace la Selección y lo hicieron siempre. Hay que seguir peleándola. Es lo que nos caracteriza. Nunca darnos por vencidos en las oportunidades que tenemos, que son muy escasas en comparación a los europeos. Siempre damos el 120%. Es lo que tenemos en la sangre por cómo nos criaron y crecimos. Obvio, lo vemos en el fútbol y estamos orgullosos de que nos representen y muestren esa actitud en la cancha. Ayer fue una muestra increíble al mundo entero. Si bien es solamente un partido de fútbol, hay un condimento más. Estaba picantón. Es Inglaterra, metieron mucho huevo y no hablaron, se quedaron callados cuando los otros nos boludeaban”, comentó Franco.

“Estamos muy orgullosos de ser argentinos. Es un día para recordar lo que somos. Es un orgullo que nos representen ellos. Defienden la camiseta de una manera que ningún otro equipo lo hace. Por eso es uno de los mejores equipos de la historia. Por estos partidos como en 1986 y 2026, Inglaterra no lo está. No queda en la historia del deporte pese a que crearon el fútbol”, destacó Colapinto.

El piloto albiceleste también hizo hincapié en las críticas por parte de los rivales en la previa del partido. “No hay que hablar tanto. Yo no entiendo cómo los rivales de Messi no aprenden más. Siguen hablando de Messi y diciendo boludeces antes del partido. Lo hacen calentar más. Juega mejor. Tengo un dolor en la garganta, hoy no podía hablar de lo que grité”, señaló.





