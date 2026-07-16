Entregarán 10 mil entradas para espectáculos infantiles
Se trata de una iniciativa que forma parte del programa “Aventura en Mar del Plata” y busca acercar la cultura a las familias durante el receso invernal.
Por Redacción 0223
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La cuenta regresiva para las vacaciones de invierno comenzó y la Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) informó que este sábado 18 de julio, a partir de las 11:00, se realizará la entrega de 10.000 entradas para funciones de teatro infantiles.
Se trata de obras que tendrán lugar durante las vacaciones de invierno en el Teatro Radio City y el Teatro Colón y, la iniciativa tiene el objetivo de que chicos y chicas de distintos barrios de Mar del Plata puedan disfrutar de propuestas teatrales.
La entrega se llevará a cabo en el Centro de Arte Radio City - Roxy - Melany, ubicado en San Luis 1750, hasta agotar el cupo disponible.
Entre las funciones incluidas en esta propuesta se encuentran “La veredita pequeña orquesta”, "Las Zapatillas Voladoras", “Los Científicos Locos” y "El Elefante Trompita".
Toda la programación, se encuentra disponible en la web del Municipio.
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