Entregarán 10 mil entradas para espectáculos infantiles

La cuenta regresiva para las vacaciones de invierno comenzó y la Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) informó que este sábado 18 de julio, a partir de las 11:00, se realizará la entrega de 10.000 entradas para funciones de teatro infantiles.

Las entradas pueden retirarse este sábado

Se trata de obras que tendrán lugar durante las vacaciones de invierno en el Teatro Radio City y el Teatro Colón y, la iniciativa tiene el objetivo de que chicos y chicas de distintos barrios de Mar del Plata puedan disfrutar de propuestas teatrales.

El teatro Colón es uno de los escenarios alcanzados por la iniciativa

La entrega se llevará a cabo en el Centro de Arte Radio City - Roxy - Melany, ubicado en San Luis 1750, hasta agotar el cupo disponible.

Entre las funciones incluidas en esta propuesta se encuentran “La veredita pequeña orquesta”, "Las Zapatillas Voladoras", “Los Científicos Locos” y "El Elefante Trompita".

La iniciativa busca acercar el teatro a las infancias

Toda la programación, se encuentra disponible en la web del Municipio.