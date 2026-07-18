La Feria Sociocultural Mitre se prepara para las vacaciones: artesanías, música en vivo y una campaña solidaria

Los feriantes esperan una mayor afluencia de público a partir de la segunda quincena de julio.

En pleno receso invernal, la Feria Sociocultural Mitre renovó su propuesta para recibir a marplatenses y turistas con una combinación de artesanías, espectáculos musicales y una campaña solidaria. El tradicional paseo funciona todos los días de julio, de 11 a 20, sobre la calle Papa Francisco (ex Mitre), entre San Martín y Luro, con entrada libre y gratuita.

"Tenemos un montón de propuestas y rubros variados. Es un buen paseo familiar, con un amplio horario para recorrer y apreciar todos los trabajos que hay en las mesas", destacó Yanina, una de las integrantes de la feria, en diálogo con 0223.

En ese sentido, extendió la invitación a "todos los marplatenses y turistas" y remarcó que el espacio va más allá de la venta de productos, ya que también impulsa actividades solidarias que forman parte de su identidad desde hace años.

Una de ellas se desarrolla durante este mes con una colecta de alimentos no perecederos destinada al Centro de Contención Lucía y Juan. "Quien quiera acercarse y hacer una colaboración, todo es bienvenido. Se hace desde el corazón acá", señaló Silvia, otra referente del paseo, que explicó que quienes deseen obtener más información sobre la campaña pueden hacerlo a través de la cuenta de Facebook Ariel Enrique Torres.

La popular feria se encuentra en actividad hace 22 años en Mar del Plata.

Además de la feria de artesanos y manualistas, durante las vacaciones de invierno habrá jornadas con espectáculos musicales en vivo, con el objetivo de generar un espacio de encuentro para las familias y brindar visibilidad a artistas locales.

Respecto del movimiento comercial, Silvia reconoció que el inicio del mes tuvo una actividad moderada, aunque las expectativas están puestas en el período de mayor afluencia turística. "Comenzamos el 3 de julio y todavía estamos con algunos turistas. Algo se vende y ahora esperamos una mayor cantidad a partir de la segunda quincena", afirmó.

En cuanto a la oferta, Yanina explicó que muchos artesanos trabajan en vivo frente al público, una propuesta que suele captar especialmente la atención de quienes visitan la ciudad. Entre los productos se pueden encontrar artículos de marroquinería, bijouterie, trabajos en metal, sahumerios, textiles y otras creaciones artesanales.

"Tratamos de poner cosas distintas y nuevas para que todos vengan y se lleven un detallito o un souvenir de Mar del Plata. Sabemos que la cosa está muy difícil. La estamos remando en dulce de leche repostero, pero también trabajamos pensando en el bolsillo del turista, que viene cuidando mucho el peso", concluyó.