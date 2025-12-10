"Chapadmalal brilla": el complejo hotelero organiza una feria navideña para ayudar a las familias

El objetivo es ayudar a las familias frente al complicado momento económico y laboral que atraviesa el país.

Trabajadores del Museo Eva Perón de la Unidad Turística Chapadmalal organizaron una feria navideña de emprendedores locales para impulsar la economía de los vecinos de la zona, ante un fin de año complicado para las familias.

Según informaron a 0223, el museo de sitio que resguarda una colección con el patrimonio histórico se encuentra abierto de lunes a viernes, y ahora tomaron la decisión de realizar este sábado 14 de diciembre la feria "Chapadmalal brilla" para ayudar a los vecinos.

El complejo de Chapadmalal ya no se destina al turismo social y se esperan definiciones de Nación para su futuro.

El evento se desarrollará de 14 a 18 en el espacio ubicado en el Hotel 5 del complejo, donde funcionará una feria navideña de emprendedores, regalos artesanales y decoración.

De acuerdo al pedido, sus impulsores manifestaron que "la gente no tiene trabajo" y que por ese motivo realizan esta clase de iniciativas que son "una oportunidad para apoyarnos entre todos".