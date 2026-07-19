Un detenido tras una serie de robos a comercios: quedó grabado destrozando locales

Una investigación desarrollada por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pinamar, en conjunto con efectivos de la estación de policía comunal de la localidad de Ostende, permitió esclarecer una serie de robos cometidos en comercios de esa localidad y culminó con la detención del presunto responsable.

La causa se inició luego de que la policía de seguridad comunal tomara conocimiento de varios ilícitos ocurridos durante la noche del jueves en la avenida Víctor Hugo. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría provocado daños para ingresar a tres locales comerciales, de donde sustrajo distintos elementos.

A partir de las denuncias, los investigadores desplegaron un amplio trabajo de recolección de pruebas. Entre las principales medidas se realizó el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad privadas y por el sistema de monitoreo urbano de la comuna piramarense. Además, se incorporaron declaraciones testimoniales que resultaron determinantes para avanzar en la pesquisa.

Con los elementos reunidos, los investigadores lograron establecer la identidad del presunto autor y localizar el domicilio donde residía. Sobre la base de las pruebas obtenidas, el fiscal interviniente solicitó las órdenes de allanamiento y detención correspondientes.

El operativo se llevó a cabo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, luego de una vigilancia encubierta realizada en las inmediaciones de la vivienda. Una vez confirmada la presencia del sospechoso, los efectivos ingresaron al inmueble, concretaron la detención e incautaron diversos elementos considerados de interés para la investigación.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras que los objetos incautados serán sometidos a las pericias correspondientes en el marco de la causa que busca determinar la totalidad de los hechos atribuidos al acusado.