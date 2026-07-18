Desbaratan millonaria estafa piramidal y detienen a expolicía bonaerense exonerado por hechos similares

Los vehículos incautados por la DDI en Dolores y otras localidades de la región.

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la policía bonaerense en Dolores desarticuló una presunta organización dedicada a cometer estafas mediante falsas inversiones y como resultado de los procedimientos, un hombre de 31 años fue detenido.

En el marco de una investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 del departamento judicial de Dolores a cargo de la fiscal Mónica Ferré, se realizaron importantes incautaciones vinculadas a la causa.

El expolicía de 31 años detendio por la DDI de Dolores.

Cuatro millones de pesos para recibir seis millones en un mes

La pesquisa comenzó a partir de la denuncia de una de las víctimas, quien aseguró haber entregado cuatro millones de pesos al acusado luego de que este le prometiera una ganancia de seis millones en el plazo de un mes. Según la investigación, el dinero nunca fue restituido y el compromiso asumido jamás se concretó.

A medida que avanzaron las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a múltiples personas que habrían sido perjudicadas mediante un mecanismo similar. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el imputado captaba inversores ofreciendo elevados rendimientos en muy poco tiempo y utilizaba los aportes de nuevos participantes para sostener el esquema, una modalidad compatible con una presunta estafa piramidal.

Cinco allanamientos en Dolores y zonas de influencia

Con los elementos de prueba reunidos, la Justicia ordenó cinco allanamientos simultáneos que fueron llevados adelante por personal de la DDI Dolores, la SDDI La Costa y la SDDI Chascomús.

Durante los procedimientos fue detenido el principal sospechoso y se incautaron automóviles, un cuatriciclo, teléfonos celulares, computadoras y numerosa documentación considerada de interés para el avance de la investigación.

Uno de los vehículos confiscados por la policía bonaerense.

De acuerdo con la información oficial, el detenido registraría antecedentes por hechos de características similares y había formado parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fuerza de la que fue exonerado en 2019 tras denuncias por presuntas estafas.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia con el objetivo de establecer la cantidad total de personas damnificadas y determinar el monto económico que habría alcanzado la maniobra investigada.

Parte de los elementos incautados por la DDI tras los cinco allanamientos.

La investigación es llevada adelante por la fiscal Mónica Ferré, con intervención del fiscal general Diego Escoda, ambos del Departamento Judicial Dolores.