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Apareció el jubilado que se había perdido cuando salió a probar su auto

El hombre se encuentra en perfecto estado de salud

10 de Julio de 2026 11:56

Por Redacción 0223

PARA 0223

Andrés Manuel Félix Soroeta, el jubilado de 85 años que el jueves por ta tarde había salido a probar su auto y de quién desde entonces no había noticias se reencontró con su familia este viernes a mediodía.

La feliz noticia fue confirmada este viernes por su hijo a 0223 y explicó que el hombre se encuentra en perfectas condiciones de salud.

Soroeta había puesto en estado de alerta a su familia este jueves cuando después de almorzar subió a su automóvil, un Volkswagen gol blanco  sin llevar consigo nada más que la billetera y los papees del auto y no había dado señales de vida.

"Apareció sano y salvo", dijo su hijo a este medio al tiempo que agradeció la viralización de la imagen de su padre.

 

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