Nuevo arresto domiciliario al condenado por homicidio al que vieron en un supermercado

Un hombre condenado a trece años de prisión en abril de 2022 y que incumplió el arresto domiciliario hace dos meses según la denuncia que hicieron los familiares de la víctima accederá nuevamente al mismo tras la resolución de la Justicia de Ejecución Penal. En la medida agregaron un par de nuevas condiciones para el mantenimiento del beneficio.

A fines de marzo de este año, 0223 dio detalles de la denuncia que hicieron María y Analía, las hermanas de Raúl Acosta, el hombre que en enero de 2019 intentó evitar en la calle Malvinas, entre Saavedra y Primera Junta una discusión entre dos grupos por la supuesta sustracción de una moto y fue asesinado de un tiro en el pecho.

Las mujeres grabaron a Vicente Manno en el interior del mercado ubicado en Rodríguez Peña y Tres Arroyos y alcanzaron las filmaciones a la Justicia para mostrar que estaba incumpliendo el arresto domiciliario que le otorgaron en abril de 2023, apenas un año y medio después de la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1.

En esa ocasión, el arresto domiciliario fue preventivamente suspendido por el Juez Juan Galarreta que dispuso el traslado a la Unidad Penal N°15 de Batán. En la audiencia realizada el pasado 2 de junio la defensa solicitó que se reanude el régimen y la fiscalía la revocatoria del mismo, por lo que el magistrado pidió la realización de una pericia médica actualizada.

En la resolución a la que tuvo acceso este medio, el magistrado sostuvo que no existen dudas acerca del incumplimiento detectado ya que si bien Manno estaba autorizado para realizar un tratamiento en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), no podía estar en el mercado ubicado a trescientos metros del lugar. Por tal motivo, ratificaba la suspensión del instituto hasta ese día.

Sin embargo, a partir del delicado estado de salud de Manno, el hacinamiento y superpoblación carcelaria, el déficit de atención sanitaria de la Unidad Penal, el suministro de medicación, de dietas específicas y trasladados al hospital, se dispuso reanudar el régimen de prisión domiciliaria desde la semana pasada.

Para mantener el mismo se establecieron nuevas reglas de conducta como no ausentarse del nuevo domicilio, solicitar los egresos domiciliarios con una antelación de treinta días y que el régimen se realiza bajo el control de la Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense.