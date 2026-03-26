Se cruzó en un supermercado al asesino de su hermano que tiene arresto domiciliario

Familiares de un hombre asesinado en enero de 2019 cuando quiso interceder en una discusión por una moto denunciaron que el hombre condenado a trece años de prisión en abril de 2022 incumplió el arresto domiciliario y pidieron que sea alojado nuevamente en el complejo penitenciario de Batán.

María y Analía son las hermanas de Raúl Acosta, el hombre que intentó evitar en la calle Malvinas entre Saavedra y Primera Junta una discusión entre dos grupos por la supuesta sustracción de una moto. “Lo que nos pasó fue terrible, no se lo merecía porque él conocía a las dos partes, quiso mediar sin saber que estaban armados y le dieron un tiro en el pecho”, recordaron.

Estaba en el supermercado. (Captura de video).

En abril de 2023, un año y medio después de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 lo condenara a trece años de prisión, se le otorgó la morigeración a Vicente Alberto Manno bajo la modalidad arresto domiciliario con supervisión del sistema de monitoreo electrónico a cumplir en la zona de Lomas de Golf bajo tutoría conductual. La medida se fundamentó en el padecimiento de una miocardiopatía dilatada con disfunción severa e insuficiencia cardíaca que requirió atención y que terminó con un traslado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) por un cuadro compatible a un infarto de miocardio.

A ese desacuerdo por la decisión de otorgar el arresto domiciliario pocos meses después de la condena, las hermanas de Acosta suman ahora la indignación de haberse encontrado a Manno en un mercado del barrio Regional mientras realizaba una serie de compras, una actividad que no tiene permitida.

“Entre al mercado de Rodríguez Peña y Tres Arroyos y lo vi que estaba comprando con otra persona, así que saqué el celular, lo grabé y al otro día vine a Tribunales para hacer la denuncia”, recordó Analía. Tras esa presentación, esta semana tuvieron una audiencia en el Juzgado de Ejecución Penal N°2 que mañana definirá si Manno mantiene el arresto domiciliario o, como pidió la familia, vuelve al complejo penitenciario de Batán.

La audiencia se hará este viernes.

Las hermanas, que participaron de esa audiencia de manera remota, dijeron que el condenado por homicidio justificó su presencia en el mercado porque “tenía mucha hambre” y tenía que esperar los resultados de unas prácticas autorizadas que se había hecho en el Higa. “Tiene la domiciliaria en la otra punta de la ciudad, ya está autorizado para ir al hospital: vos me podés decir que no puede venir con comida desde su domicilio. No podemos saber si hace lo mismo siempre, esta vez porque me lo crucé de casualidad”, dijeron.

Las mujeres pidieron que desde el Juzgado resuelvan el pedido por la memoria de su hermano y de su madre, que murió poco después del hecho. “Que lo dejen en el penal para que cumpla la pena, que es poca. Después de la condena él va a salir a la calle, pero a mi hermano no lo tenemos”, concluyeron.