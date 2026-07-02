El año de las camisetas: cómo la cultura de las equipaciones une a los aficionados de distintas disciplinas

La camiseta deportiva ya no es una prenda de partido y se acabó. Hoy funciona como una bandera, un recuerdo, una declaración estética y un punto de encuentro entre aficionados que, aunque sigan deportes totalmente distintos, comparten una misma forma de vivir la pasión.

Una prenda que habla antes que el aficionado

Hay camisetas que no necesitan explicación. Con ver unos colores, un dorsal o un escudo, los recuerdos de una final, de una remontada, de apuestas mundial ganadas, de un jugador que marcó una época o de una temporada épica afloran. Ya sea en el fútbol, en el baloncesto, en el béisbol, en el hockey o en el fútbol americano, la camiseta es un idioma común. Las reglas cambian, los estadios se construyen de cero, llegan nuevas tradiciones, pero ponerse una equipación sigue siendo algo universal.

Ese poder explica por qué el mercado de la mercancía deportiva sigue creciendo. De acuerdo con Grand View Research, el valor global de esta industria llegó a los 37.970 millones de dólares en 2025 y en 2033 debería alcanzar los 59.380 millones. Y no es por consumo, es por la sensación de pertenencia y visibilidad pública de una identidad compartida.

La camiseta permite decir “soy de aquí” incluso cuando el aficionado vive a miles de kilómetros del estadio. Un seguidor de los Dodgers en Tokio, de los Lakers en Madrid o de la selección argentina en Nueva York utiliza la prenda para reconocerse dentro de una comunidad. En ese sentido, la equipación es una contraseña emocional.

La camiseta como cultura popular

Durante muchos años, las camisetas deportivas estaban asociadas al día de partido, pero hoy han cruzado esa frontera. Las vemos en conciertos, en universidades, en aeropuertos, en terrazas y en pasarelas informales de redes sociales. La moda ha absorbido el lenguaje del deporte, y el deporte ha aprendido a diseñar prendas que ya no dependen del resultado del fin de semana.

El auge de las camisetas retro, las colaboraciones con marcas de moda y el interés por diseños históricos han convertido a muchas equipaciones en objetos de colección. Esto ha llevado también a la creación de páginas web especializadas en conseguir prendas clásicas, algo que antes parecía prácticamente imposible.

Pero el fútbol no es el único deporte en el que se está viendo esta demanda disparada de camisetas. En la NBA, Stephen Curry fue el jugador que más camisetas vendió durante la última campaña, con nombres como Luka Dončić, Jalen Brunson, Victor Wembanyama y LeBron James por detrás. Esto también mide la influencia cultural, el alcance internacional y la capacidad de cada jugador para convertirse en un símbolo por sí mismo… sin olvidar de que es el medidor clásico de popularidad deportiva.

En la MLB, Shohei Ohtani volvió a encabezar en 2025 la lista de camisetas más populares, por delante de Aaron Judge y varios compañeros de los Dodgers. Su caso resume muy bien el fenómeno actual: una estrella global, un equipo histórico y una base de fans que cruza fronteras deportivas y geográficas.

Coleccionar, recordar y pertenecer durante todo el año

La cultura de las camisetas no se limita a comprar la última novedad. Muchos aficionados buscan modelos antiguos porque les conectan con un momento concreto: la camiseta de una infancia, la de un ascenso, la de un Mundial, la de un jugador que ya no está o la de una temporada que se volvió mítica con el tiempo. Por eso la camiseta deportiva tiene algo que otras prendas rara vez consiguen: acumula biografía.

Cada año, además, las ligas y clubes explotan mejor esa relación emocional. En 2025, el lanzamiento de la línea “Rivalries” de la NFL fue señalado como el mayor estreno comercial en la historia de Fanatics, con camisetas, gorras y productos asociados dominando las ventas de la plataforma en ese lanzamiento.

La otra cara del fenómeno es el mercado de falsificaciones. Reuters informó en mayo de 2026 de un fuerte aumento de camisetas no oficiales en Argentina antes del Mundial de 2026, impulsado por la pasión por la selección y por el alto precio de las prendas auténticas en un contexto económico difícil. Incluso ahí se ve la fuerza simbólica de la camiseta: cuando la oficial resulta inaccesible, muchos aficionados buscan igualmente una forma de vestir sus colores. Ante situaciones similares, en la Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto siguió el camino contrario, recomendando a sus seguidores que compraran cualquier camiseta mientras les sirva para alentarle.

Al final, una camiseta puede unir a personas que no comparten idioma, ciudad ni disciplina deportiva. Un fan del fútbol puede entender perfectamente lo que siente otro al guardar una camiseta de béisbol firmada. Un seguidor de la NBA reconoce en una equipación de hockey la misma mezcla de orgullo, nostalgia y ritual. Esa es la fuerza de la cultura de las camisetas: convierte una prenda en memoria colectiva y hace que el deporte se lleve también fuera del marcador.

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