La esposa del marinero desaparecido apuntó contra los capitanes: "Él me dijo que el día no estaba para trabajar"

La esposa de Juan Carlos Gutiérrez aseguró que el marinero era consciente del riesgo que corría trabajando en esas condiciones climáticas.

Continúa la intensa búsqueda de Juan Carlos Gutiérrez, el marinero desaparecido en altamar tras caer del buque marplatense "Luca Mario" en la zona de Puerto Deseado.

Su esposa Luisa Torres, en diálogo con el medio local LT7, contó cómo fue el último contacto que tuvo con Gutiérrez: "Él me dijo que el día no estaba favorable para trabajar".

La mujer confirmó que su marido tiene más de 20 años de experiencia en el mar, por lo cual era consciente del riesgo que corría la tripulación en medio de las condiciones climáticas adversas.

Torres subrayó que el marinero le envió imágenes del estado del tiempo poco antes del accidente, donde se podía observar que "estaba muy feo para salir".

Su testimonio coincide con las denuncias del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), que cuestionaron duramente la decisión de los responsables del buque, de trabajar en esas condiciones pese a las alertas de temporal emitidas por Prefectura.

El gremio, inclusó, indicó que muchas veces se desoyen las recomendaciones de resguardo para priorizar la actividad pesquera, "incrementando el riesgo de vida de los trabajadores".

La búsqueda de Juan Carlos en altamar

La esposa del marinero desaparecido también criticó el modo en que se enteró de la tragedia: "Me enteré por una hermana mía". La información ya circulaba en los medios y en las redes sociales, antes de que la empresa se comunicara con la familia.

Pese a la magnitud de los hechos, Luisa mantiene la esperanza. "Confío en que va a estar vivo, no voy a perder la fe hasta que lo encuentren".

Ahora está a la espera de noticias oficiales, mientras se intensifica el operativo de búsqueda con patrullajes marítimos y aéreos en la zona del accidente.

"Necesito que alguien me diga con certeza que siguen buscando", cerró la esposa de Gutiérrez.