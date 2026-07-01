Identificaron al marinero buscado en altamar: el gremio apuntó contra los capitanes que ignoraron la alerta de temporal

Mientras continúa la intensa búsqueda en aguas argentinas del marinero extraviado, perteneciente al buque marplatense Luca Mario, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) emitió un comunicado en el que dio a conocer la identidad del navegante.

De acuerdo a lo expresado por el gremio, el hombre se encontraba en maniobras de cubierta cuando cayó al agua el pasado martes 30 a unas 160 millas náuticas de Puerto Deseado.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) emitió un comunicado en el que dio a conocer la identidad del navegante.

"Ante el fatal acontecimiento en el buque Luca Mario donde el Cro Juan Carlos Gutiérrez cayó al agua y hasta el momento no pudo ser encontrado, desde el Somu lamentamos dicha perdida y acompañamos a la familia en tan doloroso momento", comunicaron desde la entidad.

Según confirmaron fuentes portuarias a 0223, se trata de un marinero oriundo de la ciudad de Empedrado, ubicada al noroeste de la provincia de Corrientes (a 61 kilómetros al sur de la capital provincial).

El hombre se encontraba en maniobras de cubierta cuando cayó al agua.

Al igual que sucedió con la organización Ningún Hundimiento Más, desde el Somu fueron contundentes al señalar la cadena de responsabilidades: "Queremos manifestar nuestro enérgico rechazo hacia los capitanes que, ante la recomendación de Prefectura de ponerse a resguardo por inminente temporal, hacen caso omiso a dicha recomendación y se quedan en altamar por un poco mas de pesca, despreciando así el valor de la vida".

"Sabemos que la pesca es uno de los oficios más peligrosos del mundo, pero hoy en día teniendo todos los elementos y recomendaciones de la autoridad de aplicación, todos estos siniestros pueden evitarse", advirtieron.