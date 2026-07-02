Jurado popular declaró no culpable a la mujer que se encerró con sus hijos y dejó abierto el gas

Un jurado popular declaró no culpable a la mujer que en mayo de 2024 se encerró con sus hijos en su casa del barrio Castagnino, dejó abierta la llave de gas y dio aviso a su familia.

El debate fue presidido por el juez Pablo Viñas del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1. Si bien la investigación estuvo a cargo del fiscal Leandro Arévalo, la acusación estuvo a cargo del fiscal Carlos Russo y la defensa fue ejercida por el abogado penalista Mauricio Varela.

I.M.G. había sido detenida el mismo día del hecho y estuvo alojada en la Unidad Penal N° 50 de Batán más de un año hasta que en agosto de 2025 la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías otorgó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico y la tutoría conductual de una de sus hermanas.

El debate se realizó en la sala de Juicio por Jurados y finalizó un día antes de lo previsto.

El hecho calificado como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa quedó al descubierto el 17 de mayo de 2024, cuando la madre de los menores llamó por teléfono al padre -de quien se encontraba separada- y le dijo que había abierto el gas y cerrado la vivienda. El hombre -de 31 años- arribó a la vivienda ubicada en La Laura al 3200, rompió la puerta y sacó a los menores.

Los niños de 7, 10 y 12 años fueron trasladados al Hospital Materno Infantil cerca de las 2:30 de la madrugada: allí los atendieron, tuvieron las revisaciones de rigor y tras comprobar que estaban en condiciones, recibieron el alta médica.