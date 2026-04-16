El Concejo le pide a la Provincia que adhiera a cambios en la VTV para simplificar trámites

El pedido apunta a modificar el esquema actual de verificación técnica y ampliar los centros habilitados en la provincia.

El Concejo Deliberante aprobó una comunicación para solicitarle al gobierno de la provincia de Buenos Aires que adhiera a las modificaciones impulsadas por Nación en el sistema de verificación técnica vehicular (VTV), con el objetivo de simplificar trámites y reducir costos para los usuarios.

La iniciativa, aprobada por mayoría -la oposición votó en contra- y presentada por el bloque de La Libertad Avanza, plantea que la Provincia avance en la adhesión a los cambios introducidos en la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito realizados en marzo a través del Decreto 139/2026, que proponen una actualización en los controles técnicos y en la periodicidad de las revisiones.

Entre los principales puntos, el nuevo esquema establece que los vehículos 0 km realicen su primera verificación a los cinco años desde el patentamiento, mientras que aquellos con menos de diez años de antigüedad lo hagan cada dos años y los con más de diez años de manera anual.

El cuerpo aprobó una comunicación para que la Provincia evalúe cambios en el sistema de VTV vigente.

Además, se impulsa la posibilidad de ampliar los lugares habilitados para realizar la VTV, incorporando concesionarias oficiales y talleres autorizados, con la intención de facilitar el acceso al servicio y evitar demoras.

En los fundamentos del proyecto se advierte que el sistema vigente en la provincia de Buenos Aires presenta diferencias con la normativa nacional, tanto en la frecuencia de las revisiones como en la cantidad de centros disponibles, lo que genera dificultades para los usuarios.

También se señala que el esquema actual puede implicar costos elevados y tiempos de espera prolongados, en un contexto donde millones de personas utilizan el vehículo como herramienta cotidiana o de trabajo.