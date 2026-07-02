Brutal ataque: lo apuñalaron en el pecho, le perforaron el corazón y lo abandonaron en plena calle

Un hombre de 27 años permanece internado con pronóstico reservado después de haber sido víctima de un brutal ataque en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. La víctima recibió una puñalada en el pecho que le perforó el corazón y debió ser sometida a una cirugía de urgencia en el Hospital Regional. Por el hecho, la Policía ya detuvo a dos sospechosos y la Justicia investiga lo ocurrido como un intento de homicidio.

También se investiga un posible ajuste de cuentas.

El episodio salió a la luz cuando un vecino que celebraba su cumpleaños en las inmediaciones escuchó ruidos compatibles con una pelea y decidió acercarse. Al llegar encontró al joven tendido en el suelo, gravemente herido, y junto a otra persona lo trasladó de inmediato al hospital. Allí, los médicos constataron que la lesión había comprometido órganos vitales y resolvieron intervenirlo quirúrgicamente de urgencia para salvarle la vida.

Cuál es la principal hipótesis que barajan los investigadores

Mientras avanza la investigación, los efectivos de la Policía de Santa Cruz realizaron pericias en el lugar del ataque y detectaron manchas de sangre que permitieron reconstruir parte del recorrido realizado por los involucrados. Los investigadores manejan como principales hipótesis una pelea entre personas conocidas durante una reunión en la que se consumía alcohol o un posible ajuste de cuentas, aunque ninguna de esas líneas fue confirmada oficialmente.

Todo indica que se habría tratado de una riña entre conocidos.

Con el avance de la causa, la División de Investigaciones identificó a dos presuntos responsables y concretó un allanamiento en una vivienda del mismo sector donde ocurrió el hecho. Durante el procedimiento fueron detenidos dos hombres, de 37 y 26 años, y además se secuestraron teléfonos celulares y prendas de vestir que serán peritados. La causa quedó caratulada como homicidio en grado de tentativa y la víctima continúa internada bajo observación médica.