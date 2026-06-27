Encontró a su mejor amigo teniendo sexo con su novia y lo apuñaló en el glúteo

Un joven descubrió que su mejor amigo tenía sexo con su novia y lo apuñaló tras una violenta discusión en la ciudad de La Banda. El sangriento episodio tuvo lugar alrededor de las 5 de la madrugada debajo de un puente ubicado en la intersección de las calles Canal y Julio Argentino Gerez. Los efectivos policiales acudieron de urgencia al sector tras recibir un llamado de alerta por parte de los vecinos de la zona. En el sitio hallaron a la víctima con una visible hemorragia provocada por un elemento punzocortante.

El agresor confesó la autoría material del ataque.

Cuál fue la lesión que le provocó el agresor a su mejor amigo

El herido fue trasladado de forma inmediata en una ambulancia hacia el Centro Integral de Salud de la mencionada localidad santiagueña. Los profesionales médicos del establecimiento constataron que el paciente presentaba una seria lesión en la zona del glúteo izquierdo. Al momento de prestar su testimonio ante los uniformados, el muchacho atacado aseguró que las relaciones se estaban desarrollando bajo un contexto de mutuo acuerdo. La gravedad del cuadro requirió la intervención directa de los peritos de la división de criminalística local.

Los agentes de la Comisaría Comunitaria Número 14 lograron ubicar a los pocos minutos a la pareja en las inmediaciones del canal. Al ser interrogado por las autoridades, el agresor de 23 años confesó la autoría material del puntazo ejecutado con un arma blanca. El imputado relató que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en una vivienda familiar cuando envió a las dos personas a realizar unas compras de cercanía. Ante la prolongada tardanza de ambos, decidió salir a buscarlos por el barrio.

El atacante fue demorado preventivamente.

La Unidad Fiscal de Delitos Comunes de la Circunscripción de Banda y Robles dispuso la inmediata detención preventiva del autor de la agresión. El personal de las fuerzas de seguridad procedió al secuestro del cuchillo utilizado en el altercado para someterlo a diversos análisis bioquímicos. Los funcionarios judiciales ordenaron la realización de exámenes médicos completos a cada uno de los involucrados en las versiones cruzadas. La causa quedó caratulada de forma provisional bajo la tipificación penal de lesiones y agresión.